“Le quemaron el cuerpo, pero gracias a Dios mi hijo está vivo”: madre de soldado herido en Putumayo

Dos uniformados del Ejército habrían sido quemados vivos en medio de una operación en Putumayo.

Yolanda Ayala, madre del soldado profesional Sebastián Díaz Ayala, habló con Caracol Radio sobre la difícil situación que atraviesa su familia después de que su hijo resultara herido en una operación militar contra el narcotráfico en Villagarzón, Putumayo, donde tropas del Ejército fueron atacadas y dos uniformados terminaron quemados en medio de una asonada.

Con la voz entrecortada, la mujer describió a su hijo como “muy noble, trabajador, honrado y alegre”, y recordó que desde los 18 años ingresó al Ejército, donde lleva cerca de cinco años prestando servicio. “Él es charlatán, bailarín, muy querido por la comunidad, siempre alegre”, contó.

Doña Yolanda aseguró que ha logrado comunicarse con Sebastián, quien fue trasladado al Hospital Militar en Bogotá, donde recibe atención médica.

Según lo que él mismo le expresó, sus quemaduras no fueron de la máxima gravedad y se encuentra estable. “Gracias a Dios mi hijo está vivo, porque pudo haber sido peor”, dijo.

La madre relató que ha recibido acompañamiento constante de las Fuerzas Militares, oficiales y superiores que se han comunicado con ella para informarle sobre la evolución de su hijo y brindarle apoyo.

En medio de su dolor, hizo un llamado a la reflexión frente a los responsables de este hecho, atribuido por el Ejército a los Comandos de Frontera, y la presión que ejercen contra la población.

“Ellos son muchachos que solo buscan trabajar honradamente y servir a la patria. Quienes hicieron esto no piensan en el dolor de una madre. Ojalá se pongan la mano en el corazón y no vuelvan a causar este sufrimiento”, expresó.

El caso de Sebastián Díaz Ayala se suma al del subteniente que también resultó con graves quemaduras durante la operación militar en Putumayo, hecho por el cual el ministerio de Defensa ofrece 200 millones de pesos de recompensa, para dar con los responsables.