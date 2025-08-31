Putin llega a China para una cumbre clave organizada por Xi Jinping

FOTODELDÍA MOSCÚ (Federación Rusa), 08/05/2025.- El presidente ruso, Vladímir Putin recibe al presidente chino, Xi Jinping, antes de su reunión en el Kremlin de Moscú, Rusia, este jueves. Rusia conmemorará el 80.º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania nazi y sus aliados el 9 de mayo.EFE/ Yuri Kochetkov / POOL / YURI KOCHETKOV / POOL ( EFE )

El presidente ruso, Vladimir Putin, aterrizó en China para asistir junto a otra veintena de líderes mundiales a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) convocada por su homólogo Xi Jinping.

El bloque, presentado a menudo como un contrapeso de la OTAN, representa a casi la mitad de la población mundial y una parte importante del PIB global.

La cita se celebrará en la ciudad portuaria de Tianjin, en el norte de China, unos días antes de un gran desfile militar en la capital, Pekín, para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La Organización está integrada por China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, con otros 16 países afiliados como observadores o “socios de diálogo”.

En una entrevista publicada el sábado por la agencia oficial china Xinhua, el mandatario ruso afirmó que esta cumbre “reforzará la capacidad de la OCS para responder a los retos y amenazas actuales, y consolidará la solidaridad en todo el espacio euroasiático compartido”.

“Todo ello contribuirá a configurar un orden mundial multipolar más justo”, aseguró.

Nuevo “orden multilateral”

Expertos afirman que Pekín y Moscú apuntan a plataformas como la OCS para ganar influencia en la escena internacional, ya que las reivindicaciones de China sobre Taiwán y la invasión de Ucrania por parte de Rusia los han enfrentado con Estados Unidos y Europa.

“China lleva mucho tiempo tratando de presentar a la OCS como un bloque de poder no liderado por Occidente que promueve un nuevo tipo de relaciones internacionales que, según afirma, es más democrático”, consideró Dylan Loh, profesor adjunto de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur.

“En resumen, ofrece un orden multilateral con influencias chinas que se diferencia de los dominados por Occidente en la política internacional”, dijo Loh a la AFP.

En total, una veintena de dirigentes de Eurasia participarán en la cita, junto a responsables de varias organizaciones internacionales, en la mayor reunión de la OCS desde su fundación en 2001.

“La participación a gran escala indica la creciente influencia de China y el atractivo de la OCS como plataforma para los países no occidentales”, añadió Loh.

Conversaciones al margen

El presidente chino Xi se reunió el sábado en Tianjin con líderes como el primer ministro egipcio, Mostafá Madbuli, y el primer ministro camboyano, Hun Manet. Hay previstos otros encuentros al margen de la cumbre.

Se espera que Putin mantenga conversaciones el lunes con el turco Erdogan y el iraní Pezeshkian sobre el conflicto de Ucrania y el programa nuclear de Teherán, respectivamente.

Putin necesita “todas las ventajas de la OCS como actor en la escena mundial y también el apoyo de la segunda economía más grande del mundo”, afirmó Lim Tai Wei, profesor y experto en el este de Asia de la Universidad Soka de Japón.

“Rusia también está muy interesada en ganarse a India, y las fricciones comerciales de India con Estados Unidos le brindan esta oportunidad”, dijo a la AFP.

El primer ministro indio, Narendra Modi, llegó a Tianjin el sábado por la noche tras un viaje a Japón, lo que supuso el inicio de su primera visita a China desde 2018.

Las dos naciones más pobladas del mundo son rivales acérrimas que compiten por la influencia en el sur de Asia y que se enfrentaron en un sangriento conflicto fronterizo en 2020.

Modi no figuraba en la lista de asistentes al desfile militar de Pekín publicada el jueves por la prensa oficial, en la que sí aparecían el jefe de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

En esa parada militar se exhibirá el equipamiento de última tecnología del ejército chino.