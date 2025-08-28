“El futuro de Colombia en el agro es prometedor”: Davivienda

El Futuro de la Colombia Agraria es la plataforma de Prisa Media en donde los actores asociados al sector agropecuario discuten los retos y oportunidades del campo colombiano.

En ese contexto, Pedro Uribe, vicepresidente ejecutivo corporativo de Davivienda, informó que su organización trabaja en generar entornos financieros seguros para inversionistas que, en su opinión, abren las puertas al crecimiento de territorios poco explorados.

Por otro lado, resaltó que es necesario aprovechar las potencialidades de la tierra para construir un mejor porvenir agrario.

