“El futuro de Colombia en el agro es prometedor”: Davivienda
El vicepresidente ejecutivo corporativo de Davivienda expresó que el país cuenta con los elementos necesarios para hacer de esa industria el motor de desarrollo que necesita la nación.
El Futuro de la Colombia Agraria es la plataforma de Prisa Media en donde los actores asociados al sector agropecuario discuten los retos y oportunidades del campo colombiano.
En ese contexto, Pedro Uribe, vicepresidente ejecutivo corporativo de Davivienda, informó que su organización trabaja en generar entornos financieros seguros para inversionistas que, en su opinión, abren las puertas al crecimiento de territorios poco explorados.
Por otro lado, resaltó que es necesario aprovechar las potencialidades de la tierra para construir un mejor porvenir agrario.
