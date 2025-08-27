Argentina: Milei fue atacado con piedras en un acto de campaña

El presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei y el candidato oficialista al congreso, Jose Luis Espert, protegidos detrás de una barrera ante los ataques de manifestantes. (Foto: JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images) / JUAN MABROMATA

El presidente argentino, Javier Milei, fue atacado con piedras este miércoles cuando realizaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires y salió ileso, informó el vocero presidencial, tras la agresión que ocurrió en medio de un escándalo por corrupción.

“Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos”, escribió en la red X el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, a dos meses de elecciones legislativas en las que el mandatario ultraliberal pondrá a prueba su popularidad.

¿Cómo ocurrió?

El presidente circulaba en la caja de una camioneta y saludaba a sus seguidores durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora, 20 km al sur de Buenos Aires, cuando manifestantes que se oponían a su presencia comenzaron a arrojar plantas de los canteros, piedras y botellas hacia el coche presidencial, constataron periodistas de AFP.

El automóvil en el que viajaban el presidente y su hermana, Karina Milei, además de otros funcionarios, fue evacuado del lugar mientras seguidores y opositores se enfrascaron en una refriega de golpes y empujones.

Una mujer, seguidora de Milei, resultó herida en las costillas y fue retirada en una ambulancia, según periodistas de AFP.

El escándalo

La situación se dio en medio del escándalo en Argentina por un caso de presunta corrupción en la agencia pública de discapacidad que salpica a Karina Milei, mano derecha de su hermano y secretaria de la presidencia. “Fuera Milei de Lomas de Zamora”, decían algunas pancartas.

Minutos antes de los incidentes, el presidente se había referido por primera vez en forma directa a la tormenta política que se desató tras la filtración de audios del entonces titular de la agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo, quien asegura que Karina Milei desviaba fondos de los discapacitados.

“Todo lo que dice (el funcionario) es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y probar que mintió”, dijo el presidente a periodistas desde la camioneta.

Los manifestantes proferían insultos al mandatario ultraliberal. “Lo más triste es que haya personas que apoyan el hambre, la miseria, la agresión, todo el desastre que provoca este gobierno”, dijo a la AFP Ramón, un jubilado que prefirió no dar su apellido.

Un grafiti que dice "Karina Coimera" en relación a las acusaciones de corrupción contra la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia argentina, Karina Milei. (Foto: JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images) / JUAN MABROMATA Ampliar

Rechazo gubernamental

El jefe de Gabinete de Argentina, Guillermo Francos, llamó a los diversos sectores políticos a trabajar para superar la “confrontación” luego de la agresión este miércoles contra el presidente Javier Milei durante una caravana de campaña electoral en la provincia de Buenos Aires.

“Un incidente como el que se dio hoy en Lomas de Zamora, donde una caravana del Gobierno en campaña política en la provincia de Buenos Aires fue apedreada por militantes del Justicialismo (peronismo) del municipio, son hechos que no pueden suceder”, afirmó Francos durante una comparecencia en la Cámara de Diputados.

Los argentinos, en la política y tal vez en la militancia política, hemos llegado a un punto de confrontación tan grande que todos deberíamos trabajar por superarla", afirmó Franco al dirigirse a los diversos bloques políticos con representación en la Cámara Baja.

El jefe de Gabinete añadió que “la violencia física no conduce a nada y a veces proviene de esta confrontación que tenemos los argentinos desde hace tanto tiempo”.