EN VIVO | Boyacá Chico recibe a Deportivo Cali en el cierre de la fecha 8 de la Liga Colombiana

Se acaba la fecha 8 de la Liga Colombiana, este lunes 25 de agosto se enfrentan Boyacá Chico y Deportivo Cali en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja. En un duelo que promete estar lleno de emociones, pues ambos equipos saldrán en busca de la victoria.

Este juego es muy decisivo para la actual situación de los azucareros, si ganan este compromiso estarían con muy cerca del Grupo de los Ocho, ya que actualmente tienen 9 unidades y si suman los tres puntos quedarían con 12. Mismos que Independiente Santa Fe que es octavo, pero tiene 0 en la diferencia de gol, en cambio, el Deportivo Cali tiene -2 y tendría que ganar por más de tres goles, para superar a los santafereños.

💚⚽ ¡HOY JUEGA EL 𝐃𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐀𝐋𝐈!



🏟 Estadio La Independencia – Tunja

🆚 Boyacá Chicó

⏰ 6:00 P.M.

📺 WinSports+



Vamos con toda, azucareros. ¡A dejarlo todo en la cancha! 💪#VamosCali pic.twitter.com/SE4wLVmnLu — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) August 25, 2025

¿Cómo llegan los equipos a este partido?

El equipo dirigido por Alberto Gamero llega tras haber conseguido una importante victoria 3-1 ante Unión Magdalena en su casa en la séptima fecha y un empate como visitante 3-3 con Millonarios, cuatro puntos en los juegos más recientes que le sirvieron para escalar en la tabla de posiciones. Actualmente, son undécimos con 9 unidades.

Por su parte, Boyacá Chico es decimosexto con solo 6 puntos de 21 posibles en siete partidos que han disputado en el segundo semestre de la Liga Colombiana. Viene de perder como visitante 2-0 con Águilas Doradas y de empatar 0-0 ante Equidad en los dos últimos partidos más recientes.

