Envigado vs. Deportivo Pereira por la fecha 8 de la liga Colombiana: EN VIVO, siga acá la trasmisión

Continúa la jornada 8 de la Liga Colombiana, esta vez es el turno de Envigado que recibe a Deportivo Pereira en el estadio Polideportivo Sur desde las 4:10 de la tarde. Los dirigidos por Andrés Orozco esperan conseguir sus tres primeros puntos en casa.

El conjunto local llega a este compromiso luego de ser derrotado por Independiente Santa Fe 0-1 en el estadio El Campín de Bogotá, la anotación fue gracias a Ángelo Rodríguez (2). Cabe mencionar que Envigado no ha podido ganar en el Polideportivo durante el segundo semestre.

Por otro lado, el Matecaña viene de imponerse 2-1 ante América de Cali en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Deportivo Pereira no tiene un buen registro como visitante, ya que no ha podido ganar ningún partido.

Hasta el momento, Deportivo Pereira se ubica en octava casilla de la tabla con 11 puntos, seguido de Envigado, que es noveno con 9.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 8 de marzo, por la jornada 8 de la Liga Colombiana del primer semestre, Pereira fue quien se quedó con la victoria 2-0 en condición de local, con doblete de Yeison Suárez.

Siga el minuto a minuto del partido entre Envigado y Deportivo Pereira