Presidente de Brasil llegó a Bogotá para participar en la V reunión de mandatarios de la OCTA

Este jueves llegó a Colombia el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien participará en la quinta reunión de presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica que se desarrollará hoy en Bogotá durante este viernes.

Al igual que el mandatario brasileño, también aterrizó en la capital la Vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, quienes participarán del encuentro liderado por el presidente Gustavo Petro en la plaza de armas de la Casa de Nariño, junto a cancilleres y delegados de otros países que hacer parte del tratado.

Se espera que estén presentes en un encuentro con la sociedad civil en dicho espacio, y sostengan una reunión privada para abordar la agenda que compete a la OCTA.

En la reunión se acogerán documentos tales como 20 resoluciones que consisten en la creación de un mecanismo financiero y un panel técnico-científico intergubernamental.

”Vamos a trabajar en conjunto no solamente en términos de metas sino también de poder hacerle medición y seguimiento a estos acuerdos, una de las grandes apuestas que tiene Brasil como país anfitrión de la COP30 y que ya estamos trabajando de manera hombro a hombro con el gobierno del presidente Lula es precisamente que haya un fondo especial para cuidar los bosques tropicales y que eso se pueda pactar en el marco de la COP30“, dijo la Ministra de Ambiente (e), Irene Vélez.

El punto final del encuentro entre los presidentes y funcionarios delegados, será la realización de la declaración de Bogotá, que fue estructurada y aprobada en un encuentro previo extraordinario entre los Cancilleres de los países miembros del tratado.