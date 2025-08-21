Colombia, entre los cinco países que más visitan Buenos Aires

De acuerdo con datos de Airbnb, las ciudades colombianas que más buscan alojamiento en la capital argentina son Bogotá, Medellín y Cali. En las referencias de los viajeros sobresalen palabras como cultura, cafés, arte y museos.

Estas reseñas muestran que Buenos Aires mantiene su atractivo como destino cultural, donde la música, el tango y la vida artística la convierten en una de las ciudades más visitadas por los turistas latinoamericanos. No se trata únicamente de una capital con una gran oferta de entretenimiento, sino de un lugar donde la tradición convive con la modernidad. Su identidad cultural, reconocida internacionalmente, se refleja en sus lugares y sonidos, convirtiéndola en una ciudad que invita a la exploración. El reconocimiento que tiene Buenos Aires impulsa a países como Colombia que buscan experiencias auténticas y cercanas a la vida cotidiana.

Además de la preferencia por hospedajes en la ciudad, se destaca que Buenos Aires también se consolida como un destino para vivir experiencias auténticas. Entre mayo y junio de 2025, los viajeros de países como, Brasil, Uruguay, Chile, México y Colombia realizaron la mayor cantidad de búsquedas de actividades locales en Airbnb, con interés particular en propuestas vinculadas al fútbol, la gastronomía —como el asado y el mate—, talleres de arte y, por supuesto, el tango, emblema cultural de la capital argentina.