Clemencia fue el escenario del lanzamiento del proyecto “Sabores que Unen Territorio” liderado por la Señorita Bolívar

El municipio de Clemencia se convirtió en el punto de partida de “Sabores que Unen Territorio”, una iniciativa social liderada por la Señorita Bolívar, María José Ayazo, que busca promover la unión, la solidaridad y el liderazgo comunitario a través de la cocina y los espacios de integración social.

El lanzamiento se realizó en el barrio El Cooperativo, donde niños, jóvenes y familias participaron en una jornada comunitaria que incluyó juegos, actividades recreativas y una gran olla comunitaria. La jornada se convirtió en un espacio de encuentro que demostró cómo alrededor de la mesa también se construye territorio y convivencia.

La Alcaldía de Clemencia, en articulación con Amalfi Coneo, gestora Social, quien acompañó la actividad y destacó la importancia de que proyectos de impacto social tengan como epicentro el municipio.

El alcalde Miguel Samir Barrio resaltó el valor de esta jornada para la comunidad:

“Desde Clemencia seguimos abriendo las puertas a iniciativas que siembran unión, esperanza y desarrollo. Para nosotros es motivo de orgullo que la Señorita Bolívar haya escogido nuestro municipio como punto de partida de este hermoso proyecto. Esto nos motiva a seguir trabajando por un territorio de paz y oportunidades para todos”.

Por su parte, la Señorita Bolívar María José Ayazo compartió la emoción de iniciar en Clemencia este sueño social:

“No se imaginan la emoción tan grande que siento de por fin hacer este sueño realidad. El lanzamiento de Sabores que Unen Territorio me recordó que cuando los sueños se hacen con amor, el alma se llena de gratitud.

Hoy entiendo que este proyecto tiene un propósito mucho más grande: llevar liderazgo y empatía a escenarios que transforman, uniendo, sirviendo y dejando huella a través del amor. Aquí les comparto un pedacito de lo que vivimos… muy pronto les mostraré el video oficial donde conocerán a los aliados que hicieron posible este sueño”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con este primer encuentro, Clemencia reafirma su compromiso con el desarrollo social y la construcción de un municipio más unido, participativo y solidario.