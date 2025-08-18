Zelensky llega a Washington para reunión con Trump: “La paz debe ser duradera”

Internacional

El presidente de Ucrania, Volodomyr Zelensky, llegó a la ciudad de Washington, Estados Unidos en el marco de una reunión con líderes europeos y con el presidente Donald Trump.

Zelensky aseguró que la paz debe ser verdadera por parte de Rusia y no una oportunidad para tomar control territorial.

“Todos compartimos el firme deseo de poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable. Y la paz debe ser duradera. No como hace años, cuando Ucrania se vio obligada a ceder Crimea y parte de nuestro Este —parte del Donbás— y Putin simplemente lo utilizó como trampolín para un nuevo ataque", dijo a través de sus redes sociales.

En ese sentido dio otro ejemplo de como podrían camuflarse las intensiones del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

“O cuando Ucrania recibió las llamadas “garantías de seguridad” en 1994, pero no funcionaron. Por supuesto, Crimea no debería haberse cedido entonces, al igual que los ucranianos no cedieron Kiev, Odesa ni Járkov después de 2022. Los ucranianos luchan por su tierra, por su independencia", aseguró Zelensky.

El mandatario se mostró optimista frente a los logros alcanzados por sus soldados, no obstante, reiteró su voluntad de paz.

“Ahora, nuestros soldados han tenido éxito en las regiones de Donetsk y Sumy. Confío en que defenderemos a Ucrania, garantizaremos eficazmente la seguridad y que nuestro pueblo siempre estará agradecido al presidente Trump, a todos en Estados Unidos y a cada socio y aliado por su apoyo y su invaluable asistencia", aseguró Zelensky.

Cabe resaltar que en Alaska, Putin y Trump se reunieron en los últimos días y pese a que se revisaron avances de los diálogos con Ucrania no se informó sobre un avance concreto.