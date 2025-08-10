Noticiero mediodía Cartagena

Un muerto y un herido dejó una riña en el nororiente de Cartagena

La víctima fatal presenta ocho anotaciones judiciales

Colprensa

Un homicidio con arma blanca se presentó en una riña del barrio 7 de agosto. La víctima fue identificada como Jorge Luis Moncaris Pardo de 18 años, con heridas por arma cortopunzante.

Los hechos se habrían presentado durante una riña y otra persona resultó herida, siendo remitida a centro asistencial.

Al occiso le registran ocho anotaciones judiciales por los delitos de hurto, hurto calificado, lesiones personales, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por las unidades del CTI.

