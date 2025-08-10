Gobernación de Bolívar adjudica tres escenarios deportivos

La transformación de Bolívar también se juega en las canchas. Con la adjudicación de tres importantes proyectos de infraestructura deportiva, el gobernador Yamil Arana reafirma su compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de las comunidades a través del deporte.

La Gobernación de Bolívar oficializó la adjudicación de tres nuevas unidades deportivas en los municipios de Clemencia, Santa Rosa del Sur y Santa Rosa de Lima, obras que suman una inversión cercana a los 25 mil millones de pesos y que permitirán dotar a estas localidades de espacios modernos, seguros y dignos para el deporte y la recreación.

El primero de los proyectos se desarrollará en Clemencia, donde se construirá una unidad deportiva sobre un área de 10.618 metros cuadrados, con una inversión de más de 8.200 millones de pesos.

En Santa Rosa del Sur, se ejecutará una obra de características similares que intervendrá 18.570 metros cuadrados, también con un valor superior a los 8.200 millones de pesos.

Por su parte, Santa Rosa de Lima contará con un nuevo escenario deportivo, recreativo y de esparcimiento que se construirá con una inversión de más de 8.600 millones de pesos.

Actualmente se avanza en la construcción de la cancha de fútbol 11 del barril Belén, en San Pablo, sur de Bolívar. Por su parte, el estadio de Talaigua ya está terminado, próximo a entregar. Será la obra deportiva más importante del centro de Bolívar.

“Estamos construyendo un Bolívar donde el deporte se convierte en un motor de transformación social. No solo levantamos escenarios, también levantamos sueños y oportunidades para nuestros niños, jóvenes y familias enteras”, aseguró el gobernador Yamil Arana.

Estas obras hacen parte de la estrategia de desarrollo integral del gobierno departamental, que busca impactar positivamente en la calidad de vida de los bolivarenses, generar empleo local y fomentar estilos de vida saludables en todo el territorio.