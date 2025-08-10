Noticiero mediodía Cartagena

Entre tres aspirantes será escogida la próxima Señorita Cartagena

Con la firma de decreto oficial, la Señorita Cartagena será Aura Cristina Marmolejo Ortega, Estefanny Meza Olascuaga o María Paula Berrío Díaz

Desde la Oficina de Protocolo de la Alcaldía Mayor de Cartagena se informa a la ciudadanía que son tres las candidatas a Señorita Cartagena pre seleccionadas de cara a la elección definitiva que se dará a conocer, la próxima semana, tras su oficialización vía decreto.

Las tres aspirantes a Señorita Cartagena pre seleccionadas, tras su inscripción y el previo cumplimiento de los requisitos, son:

  1. Aura Cristina Marmolejo Ortega, de 24 años, quien es administradora de empresas, con talento en técnica vocal, canto e interpretación musical. Cuenta con dominio del idioma inglés.
  2. Estefanny Meza Olascuaga, de 26 años, quien es psicóloga de profesión y modelo. Se define como aficionada del deporte y practica la natación.
  3. María Paula Berrío Díaz, de 19 años de edad, y actual estudiante de cuarto semestre de Derecho. Domina el inglés y el francés, además de combinarlo con su afición artística en pintura. Es buzo certificada desde los 11 años.

A través de los canales oficiales de la Alcaldía Mayor de Cartagena se dará a conocer, muy pronto, el nombre de la ganadora.

