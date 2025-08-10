Con un revólver, fue sorprendido “El Pibe” en el barrio La Quinta

En desarrollo de acciones contundentes en contra del homicidio y en el marco del “Plan Cazador”, fue capturado hombre por la Policía Nacional En Cartagena, en operativos de registro y control, en el barrio La Quinta

El sujeto es conocido como “El Pibe”, de 30 años, natural de Cartagena, quien al notar la presencia policial emprende la huida, siendo reducido metros más adelante, gracias a la rápida reacción de los agentes que se encontraban en el sector, hallándole en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 32 milímetros y seis cartuchos sin percutir de igual calibre.

Ésta arma de fuego ilegal, será enviada al laboratorio de balística para que peritos analicen y cotejen con las evidencias que se han recolectado en lugares de los hechos donde se han presentado afectaciones a la vida.

Es de resaltar que “El Pibe” cuenta con más de cuatro anotaciones judiciales por diferentes conductas delictivas, entre las cuales se destacan los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, homicidio y hurto calificado.

El capturado y los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Por su parte la subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Sandra Bibiana López Duque, destacó la importancia de estos operativos para seguir salvando vidas y disminuyendo los índices de la criminalidad en la ciudad, especialmente en materia de homicidios, en la modalidad de sicariato, incautando a la fecha 490 armas de fuego.

“En el marco del “Plan Cazador” continuamos nuestra ofensiva contra el homicidio y los delitos de alto impacto en Cartagena, a través del trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía Distrital, que sumado al apoyo y la colaboración de la comunidad nos permite seguir entregando muy importantes resultados para garantizar la seguridad y convivencia de los cartageneros y sus visitantes”, aseguró.

En lo corrido del año, se han capturado 582 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

La Policía Nacional en Cartagena de Indias, sigue invitando a los cartageneros a seguir cooperando-bajo absoluta reserva- con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.