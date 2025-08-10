Cartagena da un gran paso en el rescate acuático con formación de Buzos de Seguridad Pública

En su compromiso por fortalecer la capacidad operativa y técnica ante emergencias, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena culminó con éxito una exigente formación especializada en Buzo de Seguridad Pública, consolidando un nuevo avance hacia su proyección como uno de los cuerpos de rescate más capacitados de Latinoamérica.

La formación, desarrollada bajo estándares internacionales, estuvo liderada por instructores bomberos voluntarios de Guatemala, expertos en rescate acuático, y el equipo técnico de ADIP Public Safety Driver. También participaron activamente miembros del Cuerpo de Salvavidas del Distrito y unidades de la Armada Nacional, en un ejercicio de articulación interinstitucional que refuerza la preparación ante emergencias en entornos acuáticos.

“Seguimos trabajando por el mejoramiento y el crecimiento de nuestras unidades en conocimiento, idoneidad y formación. Este es un paso más en nuestro objetivo de contar con un equipo altamente entrenado para enfrentar cualquier tipo de emergencia”, destacó el director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony David Pérez Sayas.

Durante esta formación, que combinó clases teóricas y prácticas en escenarios reales, los participantes fortalecieron competencias clave como:

Búsqueda y rescate de personas en ambientes acuáticos.

Manejo de evidencias subacuáticas.

Uso y mantenimiento de equipos especializados.

Este proceso hace parte de la estrategia del Distrito para seguir fortaleciendo las capacidades de sus organismos de socorro y brindar una respuesta más rápida, eficiente y técnica a las emergencias que puedan presentarse en cuerpos de agua, playas, canales o entornos urbanos inundables.

Con unidades mejor capacitadas, Cartagena se prepara no solo para salvar vidas, sino también para liderar en la región en materia de rescate acuático y seguridad pública.