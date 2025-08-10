Alcalde del Carmen de Bolívar se comprometió con más inversión para el municipio

El alcalde Pedro Vásquez compartió importantes anuncios que marcarán un antes y un después en la transformación de nuestro municipio.

Durante la conmemoración de esta fecha especial, el mandatario local dio a conocer un paquete de inversiones que superan los $40 mil millones de pesos, destinados a obras reales y proyectos históricos que impactarán áreas clave como infraestructura vial, deporte, energía, educación, salud y desarrollo rural.

Infraestructura vial: más conectividad y desarrollo.

Barrio La Concordia: 200 metros lineales, inversión de $708.677.671.

Barrio Jorge Eliécer Gaitán: 628 metros lineales, inversión histórica de $3.587.473.773.

Barrio El Silencio: 817 metros lineales, inversión de $3.766.890.734.

Se firmaron convenios con las Juntas de Acción Comunal por $400 millones para continuar mejorando vías rurales y urbanas.

El alcalde aseguró que los demás barrios que hacen falta también están en el radar de la administración para próximas intervenciones, se está en la gestión para los recursos.

Buenas noticias para el deporte carmero

En el barrio Nariño, se construirá un Centro de Recreación y/o Deportivo con una inversión de $4.846.077.839.

En el barrio El Vergel, se realizará el mejoramiento y construcción de cancha multifuncional, con una inversión de $233.291.426.

Energías limpias: El Carmen será referente en sostenibilidad.

Gracias a recursos del FENOGE, se implementará un sistema solar fotovoltaico para la estación de bombeo de ACUECAR.

Inversión conjunta:

FENOGE: $1.320.864.318,73

Municipio: $880.576.212,49

Educación: fortalecimiento de la infraestructura escolar

Mejoras en instituciones rurales como Jesús del Monte, Caño Negro, San Carlos y Buenavista, con una inversión de $4.514.071.852.

Construcción de aulas nuevas en Ojo de Agua, Los Cerros y La Cañada de Bolívar, con una inversión de $940.186.915.

Campo carmero: impulso al desarrollo rural.

Más de 1.200 familias campesinas serán beneficiadas con proyectos productivos y sociales.

Inversión total: $15.000 millones de pesos.

“Si el campo se fortalece, nuestra comunidad avanza”, reiteró el alcalde.

Salud: atención digna y oportuna

La ESE Centro de Salud Giovanni Cristini contará con una dotación completa para el laboratorio clínico, con una inversión de $100 millones de pesos.

Obra esperada: pavimentación de El Tendal

Se realizará la entrega oficial de la pavimentación de la malla urbana en el barrio El Tendal, una obra largamente esperada por la comunidad, en la cual se pavimentaron 714 metros lineales con una inversión de $3.205.687.235.