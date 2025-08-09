Tragedia en zona rural de Arjona: Dos personas fallecidas por accidente laboral

Los operarios cayeron a un tanque de desechos de alimentos

Los hechos ocurrieron en la empresa Caribbean Rendering - SAS, donde se procesan los desechos de las carnicerías.

Al parecer, uno de los auto claves (tanques) se estaba descargando por la parte de abajo, un obrero ingresó una tabla la cual se fue hasta el fondo

Está persona decidió sacarla por sus propios medios perdiendo el equilibrio y cayendo dentro del auto clave.

Otro operario decide lanzarse para socorrer a su familiar y también pierde la vida, producto de asfixia por los desechos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Yose José Bello Sierra, natural de Arjona, de 30 años de edad y Arisnel Antonio Hernández Bello, también de Arjona, de 36 años.