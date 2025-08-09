Sicarios acabaron con la vida de un hombre en el sur de Cartagena

Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio San José de los Campanos, en la invasión Revivir.

La víctima fue identificada como Kevin Enrique Prada Rodríguez, de 31 años de edad, quien recibió varias lesiones por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

De acuerdo con testigos, el occiso se encontraba departiendo en una esquina, cuando se acerca un sujeto, desenfunda un arma de fuego y le dispara.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades del C.T.I de la Fiscalía General de la Nación.