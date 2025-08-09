Múltiples accidentes de tránsito en Cartagena

Se produjo el volcamiento de auto en el barrio principal del barrio de Los Caracoles. En el lugar un vehículo de placa LJR212 se volcó después de haber colisionado contra otro de placas UGL487.

En Bocagrande en la cerrera tercera con calle 9 un vehículo de alta gamma de placas NMU117 choco con un poste.

Y en la calle 26 con carrera 19 en el barrio Manga en el callejón Níspero otro vehículo chocó con un poste.