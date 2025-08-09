"Los nervios delataron a "Danielito" y la Policía lo capturó con cocaína lista para comercializarla

Cuando unidades de vigilancia de la estación de policía de Arjona se encontraban realizando labores preventivas y disuasivas en el barrio Sueños de Libertad, observaron la actitud sospechosa de un sujeto quien al ver la presencia de los uniformados, intentó huir del lugar.

Se trata de un hombre de 30 años de edad conocido también con el alias de “danielito”, que no disimuló al ver la presencia de los policías realizando sus labores preventivos, y trató de irse del lugar, sin embargo, los uniformados lograron ver su actitud sospechosa y le hicieron un llamado para realizarle una revisión personal hallándole en su poder 32 bolsitas transparentes que su en su interior contenía base de coca listas para hacer comercializadas.

“Seguimos trabajando para sacar de las calles la venta indiscriminada de sustancias alucinógenas que solo afectan la tranquilidad de los bolivarenses. Por eso no bajamos la guardia y continuaremos estos operativos barriales para dar captura a estos actores criminales”, señaló el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar.

Alias “danielito” junto con la droga incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes a espera que un juez de control de garantías le defina su situación judicial.