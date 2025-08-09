JovenRun 5K se consolida como el evento favorito de los jóvenes en la Semana de la Juventud

Centenares de jóvenes se dieron cita este sábado desde las 5 de la mañana para participar en la segunda versión de JovenRun 5K, carrera recreativa organizada por la Alcaldía de Cartagena a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el IDER y la oficina de Gestión Social, con el apoyo del Consejo Distrital de Juventudes. Esta vez la cita fue en el Centro Histórico, teniendo como punto principal la Plaza de la Aduana.

_“Estamos felices porque más de 600 jóvenes participaron de la segunda edición de la carrera Joven Run 5K. Un evento deportivo donde celebramos la energía, la pasión y determinación que los caracteriza. Hoy fue una gran mañana donde no solo corrimos, sino que nos unimos en torno al deporte. Esta carrera, es un recordatorio de que en cada joven está la energía, la fuerza para avanzar, superar obstáculos y alcanzar grandes metas”,_ expresa Liliana Majana, Gestora Social del Distrito.

Desde el lanzamiento de su convocatoria, las juventudes de Cartagena ratificaron que es su evento favorito en el marco de la conmemoración de la Semana de la Juventud, esta carrera se suma a las diversas actividades que ha preparado la Alcaldía de Cartagena para promover la integración, la participación, los buenos hábitos, el emprendimiento, la empleabilidad, entre otros. Previo a la carrera, en el Baluarte de la Gente se llevó a cabo la gran Feria de las Juventudes, en la que participaron universidades, institutos, agencias de empleo y muchos más.

_“Demasiado espectacular esta experiencia. Todo estuvo muy bien organizado. Felicitaciones a la Alcaldía porque esta carrera estuvo de nivel. Los puntos de hidratación super bien ubicados para cuando queríamos recargar energías. La verdad espero poder participar el próximo año nuevamente. Gracias por este evento para nosotros los jóvenes”,_ manifestó Julieta Ramírez Cabrales, participante de JovenRun 5K

*La agenda continúa*

La Semana de las Juventudes es celebrada con todas las de la ley por el Distrito. Diferentes dependencias e institutos se han sumado para brindar lo mejor para los jóvenes de la ciudad, quienes pueden participar activamente en los diferentes espacios.

Mañana domingo, 10 de agosto, se realizará una nueva jornada de entrada gratuita a las fortificaciones, la invitación es a que todos los jóvenes asistan y disfruten de nuestro patrimonio.

Entre otros eventos que se destacan de esta semana se encuentran: una jornada de siembra, el foro Juventud que transforma, feria de derechos reproductivos y sexuales.