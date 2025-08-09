Gobernación de Bolívar entrega dotación para adultos mayores de Turbaco

Acompañado por la primera dama del departamento, Angélica Salas, y la alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa, el mandatario departamental compartió con los beneficiarios una tarde de música, sonrisas y muestras de cariño, reiterando que el programa “Bolívar Mayor de Norte a Sur” seguirá consolidando una atención integral y digna para esta población.

La dotación incluyó elementos de movilidad como sillas de ruedas, caminadores y bastones; equipos para el confort y la alimentación segura como ventiladores, mesas, sillas, filtros de agua para consumo seguro las 24 horas, estufas, licuadoras, ollas, platos, coladores y ralladores; así como utensilios para fortalecer la cocina del centro. La jornada también incorporó servicios de bienestar como peluquería, manicure, atención odontológica y el compromiso de entregar prótesis dentales a quienes las necesiten.

“Me preguntaban de dónde saco tanta energía para estar en todas partes, y tengo que decir que la energía me la dan ustedes. Ver una sonrisa, sentir su cariño y compromiso nos impulsa a seguir trabajando con más fuerza”, afirmó el gobernador Arana.

Uno de los anuncios más destacados fue su compromiso de dotar completamente la panadería que podría abrirse dentro del Centro de Vida, con el fin de convertirla en un proyecto productivo y autosostenible que genere oportunidades para sus usuarios.

La alcaldesa Claudia Espinosa expresó su gratitud y resaltó el impacto del respaldo del gobernador: “Turbaco también tiene Gobernador. Gracias a este trabajo conjunto hemos resuelto problemas históricos y hoy podemos hablar de esperanza para nuestros adultos mayores”.

Para los beneficiarios, el momento fue profundamente emotivo. Judith Gutiérrez, usuaria del centro, expresó: “Le dije al Gobernador que muchas gracias por tenernos en su corazón. Él ha sido el mejor gobernador de Bolívar, siempre pendiente de nosotros, siempre diciendo sí”.

El evento cerró con un anuncio adicional: la proyección de un nuevo Centro de Vida en el barrio El Recreo, que permitirá ampliar la cobertura y continuar consolidando a Bolívar como un departamento que honra, respeta y cuida a sus mayores.

Como gesto de reconocimiento, los asistentes propusieron declarar al gobernador Yamil Arana y a la primera dama Angélica Salas como Hijos Ilustres de Turbaco, distinción que ambos recibieron con emoción y gratitud.