Detectan millonaria defraudación de energía en finca lechera de Cicuco

En el marco de su campaña contra la defraudación de fluidos y el uso ilegal de la energía, Afinia, filial del Grupo EPM, detectó una irregularidad en una finca productora de leche del municipio de Cicuco, actividad que afectaba la medición real del consumo y generaba pérdidas para la empresa y la comunidad.

Durante la inspección técnica realizada por el equipo especializado, se evidenció que el establecimiento, que cuenta con una acometida subterránea y una línea directa, registraba un consumo promedio mensual de 2.700 kilovatios-hora (kWh), pese a que la proyección de uso real, de acuerdo con su actividad productiva, era de aproximadamente 6.000 kWh.

La manipulación detectada constituye una infracción a la normatividad vigente, por lo que se procedió con el cobro de la energía dejada de facturar, que asciende a $13 millones de pesos, aproximadamente.

“Afinia seguirá adelantando acciones técnicas y operativas para combatir el hurto de energía, pues este delito no solo afecta la sostenibilidad del servicio y las finanzas de la empresa, sino que también impacta a todos los usuarios cumplidos, quienes terminan asumiendo los costos de las pérdidas”, señaló Edilberto Agámez Hernández, jefe de la Territorial de Afinia en Bolívar Sur.

La empresa reitera que estas prácticas ilegales ponen en riesgo la seguridad de las personas y la infraestructura eléctrica, e invita a la comunidad a denunciar cualquier manipulación de redes o equipos a través de los canales de atención oficiales.