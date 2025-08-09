Seccional de Tránsito y Transporte lidera campaña "Un Café por la Seguridad Vial" en puesto de prevención de Turbaco

En un esfuerzo por fomentar la seguridad vial y crear conciencia entre los diferentes actores viales, la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar ha llevado a cabo una innovadora campaña en el puesto de prevención vial ubicado en Turbaco.

La iniciativa, denominada “Un Café por la Seguridad Vial”, consistió en invitar a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones a compartir un café y conversar sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y adoptar conductas responsables en la vía.

Durante la jornada, los uniformados de tránsito interactuaron de manera amigable con los participantes, brindando información sobre las principales causas de accidentes de tránsito y ofreciendo consejos prácticos para prevenirlos. Además, se distribuyeron folletos informativos y se realizaron actividades lúdicas para reforzar los mensajes de seguridad vial.

“Estamos comprometidos con la seguridad de todos los usuarios de la vía”, afirmó el Capitán Alexander Flórez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte. “Con esta campaña, buscamos crear un espacio de diálogo y reflexión que nos permita construir una cultura de respeto y responsabilidad en la vía”.

La campaña “Un Café por la Seguridad Vial” ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad, que ha valorado la iniciativa como una forma efectiva de promover la seguridad vial y fortalecer la relación entre la policía y los ciudadanos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Seccional de Tránsito y Transporte espera continuar replicando esta campaña en otros puntos del departamento, con el objetivo de seguir reduciendo los índices de accidentalidad y proteger la vida de todos los usuarios de la vía.