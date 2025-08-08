Israel anuncia que su ejército va a “tomar el control” de Ciudad de Gaza

Rehovot (Israel), 20/06/2025.- Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a statement as he visits the site of the Weizmann Institute of Science, which was hit by Iranian missiles in the central city of Rehovot, Israel, 20 June 2025. Iran and Israel have been exchanging fire since Israel carried out missile strikes on Iran on 13 June 2025. EFE/EPA/JACK GUEZ / POOL / JACK GUEZ / POOL ( EFE )

El gabinete de seguridad de Israel aprobó el plan presentado por el primer ministro Benjamin Netanyahu para “derrotar” al movimiento islamista Hamás, que incluye hacerse con Ciudad de Gaza, según un comunicado de su oficina.

El ejército israelí “se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza [norte], al tiempo que distribuye ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”, indicó el boletín.

“El gabinete de seguridad, por mayoría de votos, ha adoptado cinco principios para poner fin a la guerra”, añade.

Los precisa como “el desarme de Hamás; la devolución de todos los rehenes, vivos y muertos; la desmilitarización de la Franja de Gaza; el control de seguridad israelí en la Franja de Gaza; y el establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina”.

“Una mayoría decisiva de los ministros del gabinete consideró además que un plan alternativo” sometido a su examen “no permitiría ni derrotar a Hamás ni recuperar a los rehenes”, asegura comunicado.

Netanyahu afirmó que Israel quiere tomar el control total de Franja pero no gobernarla, poco antes de la reunión de su gabinete de seguridad.

Israel está bajo presión internacional y las agencias de la ONU advierten de una “hambruna” en el territorio devastado por la guerra.