“Iván Cepeda venía maltratándome. Un señalamiento permanente a Álvaro Uribe de paramilitar”: expresidente en el juicio

En una nueva jornada de alegatos de conclusión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez continuó sustentando ante la juez 44 penal de conocimiento, Sandra Liana Heredia, sus últimos argumentos para intentar demostrar que es inocente de los delitos de soborno, soborno en la actuación penal y fraude procesal, por los que lo acusó la Fiscalía.

El exmandatario ha advertido de una supuesta “trampa” del condenado paramilitar, Juan Guillermo Monsalve -principal testigo en su contra- para incriminarlo. También, que el senador Iván Cepeda “hizo sus campañas a Cámara y Senado afectando mi reputación”.

Uribe dijo a la audiencia que su intención nunca fue “desacreditar al senador Cepeda”, sino defender su reputación y buscar que exparamilitares presos que lo vincularon con el paramilitarismo, dijeran la verdad.

“Mi interés era mi reputación, mi compromiso con Colombia, con mi familia, con mi señora, con mis hijos, con mis nietos, con las nuevas generaciones. Mi compromiso de que yo en la vida pública, la conciencia me dice, he dicho la verdad en la vida pública. Y entonces, yo estaba bastante llamado en mi atención por todo lo que había dicho el senador Cepeda, que venía maltratándome, ya era el año 2018, por casi una década, un maltrato permanente a Álvaro Uribe, un señalamiento permanente a Álvaro Uribe de paramilitar, como dije, me relacionó con Pablo Escobar", dijo el expresidente

“Aquí no hay ni una prueba de que yo manipule testigos”: insistió Álvaro Uribe Vélez al pedir un fallo absolutorio.