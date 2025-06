Irán prepara proyecto de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear

El Parlamento iraní está preparando un proyecto de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) según lo anunció hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

Irán se unió al TNP en 1970 y asegura, desde entonces, que su programa nuclear es pacífico, a pesar de que hay informes de que acumula más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 %, que es un nivel cercano al militar o a la construcción de una bomba atómica.

Este tratado compromete a los países firmantes a no desarrollar armas nucleares y ser objeto de inspecciones por parte de la agencia nuclear de la ONU.

Sin embargo, la agencia nuclear de la ONU ha expresado muchas dudas acerca del programa nuclear iraní y la Junta de gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) aprobó la semana pasada una resolución contra el país persa por el ocultismo que hay de su programa atómico.

“Esto no representa un riesgo porque Irán ya incumplió el Tratado de No Proliferación Nuclear hace tiempo. No permitió que la Organización Internacional de Energía Atómica revisara libremente sus edificios. Salir lo único que haría es aumentar que todo el mundo entienda que querían violar el Tratado para fabricar bombar nucleres”, aseguró Gabriel Ben-Tasgal, periodista y politólogo argentino experto en Israel.

Todo esto se produce después de que Israel inició una ofensiva el viernes contra el país persa en la que ha atacado al menos tres instalaciones nucleares iraníes y asesinado al menos a nueve científicos nucleares.