Colombia y la CARICOM estrechan lazos por el desarrollo sostenible y la acción climática

“Desarrollo Sostenible y Cambio Climático”, un encuentro de alto nivel que reafirma los lazos de amistad, cooperación técnica y el compromiso político entre Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Durante su intervención la Canciller Sarabia fue enfática en asegurar que los problemas que enfrentamos en el caribe, desde el cambio climático hasta la desigualdad social, no conocen fronteras: “el objetivo (de esta reunión) es fortalecer aún más la integración entre Colombia - CARICOM y abrir espacios para el intercambio de conocimientos, experiencias y saberes que nos permitan avanzar hacia un futuro más justo y resiliente. Porque una familia no necesita intermediarios para conectarse y hoy Colombia y El Caribe no debe necesitar intermediarios para conocerse”.

Sarabia resaltó que “Colombia quiere compartir hoy con los pueblos del caribe su visión de sostenibilidad y justicia social construida desde la acción concreta y el respaldo de los territorios”.

A su turno, la Vicepresidenta de la República resaltó que durante esta semana en Cartagena se ha llevado a cabo una agenda significativa de intercambios que fortalece el diálogo político y la cooperación Sur-Sur y triangular entre los países del Gran Caribe.

“Celebramos la decisión de los Estados miembros de crear un Fondo Regional para la Adaptación Climática, el impulso a la iniciativa de resiliencia costera y carbono azul del Gran Caribe y el lanzamiento de la plataforma colaborativa para la gestión del sargazo en alianza con universidades y centros de investigación” indicó la alta funcionaria al tiempo que recordó que este Gobierno ha hecho esfuerzos nacionales y ha impulsado propuestas en el ámbito multilateral para que, como país, región y humanidad, nos comprometamos con una agenda de transición energética que ponga la vida en el centro.

“Desde Colombia, queremos fortalecer los lazos del Sur Global con una cooperación entre pueblos, defendiendo el multilateralismo. En el escenario internacional actual, es relevante tejer esos lazos a través de una cooperación entre pueblos que han sufrido la exclusión”, puntualizó Francia Márquez.

En nombre de la comunidad del caribe, la Secretaria General de CARICOM, Carla Barnett; agradeció al gobierno de Colombia por esta reunión: “Nuestros cancilleres (de los países de Caricom) se están reuniendo con nuestros colegas colombianos con el objetivo de profundizar nuestros lazos de amistad y de fortalecer las relaciones políticas y de cooperacion”, dijo y aseguró que “la relación de caricom y Colombia sigue prosperando debido a nuestro compromiso con tener un involucraminto político de alto nivel tal como esta cumbre”.

“Valoramos mucho la asistencia técnica y programas de entrenamiento de Colombia que sigue siendo clave para desarrollar capacidades en caricom esta colaboración se extiende a áreas vitales como la reducción de desastres”, dijo antes de finalizar su intervención.

La cumbre abordó temas estratégicos como la acción climática, la protección de la biodiversidad y la economía circular, enmarcados en una agenda de cooperación Sur-Sur y desarrollo sostenible que reconoce la alta vulnerabilidad del Caribe frente a la crisis climática global, en este contexto, el Ministro de Relaciones Exteriores de San Cristóbal y Nieves, Denzil Douglas recordó que “Caricom y Colombia han tenido una relación y una alianza muy enriquecedora debido al marco para la cooperación establecido por el acuerdo de comercio, cooperación económica y técnica, la caricom valora profundamente esta relación. Reconocemos el progreso que se ha logrado a través de nuestros esfuerzos conjuntos en área como el comercio, la salud, la agricultura y el manejo de desastres, entre otros”.

“Estos eventos ministeriales son cruciales para generar diálogo político y para guiar la cooperación entre nuestros países. Este foro fortalece nuestros vínculos políticos, económicos y culturales”, acotó.

La cumbre contó con la participación de delegados de países como, Bahamas, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Haití, Barbados, Santa Lucía, Guyana, Antigua y Barbuda y Jamaica. La jornada concluyó con la adopción del Comunicado Conjunto que recoge los principales acuerdos y compromisos y una rueda de prensa con medios de comunicación, en la cual la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, y la secretaria general de la CARICOM, la Dra. Carla Barnett, expresaron sus intereses en seguir estrechando lazos para aportar al desarrollo de la región.