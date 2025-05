Magistrada Lombana hace reparos a pruebas presentadas contra Andrés Calle e Iván Name en caso UNGRD

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, radicó un documento de 19 páginas en la que deja serios cuestionamientos sobre la presunta ilegalidad en la obtención de pruebas fundamentales del caso y la omisión del análisis sobre Financiación de Campañas Electorales, en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la participación en el entramado de corrupción de los expresidentes de Senado Y Cámara, Iván Name y Andrés Calle.

Según la togado, una parte del material probatorio aportado por la Fiscalía fue recaudad de forma irregular, luego de las declaraciones y conversaciones obtenidas mediante el principio de oportunidad ofrecido a los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López y Sneyder Pinilla.

En uno de los apartes del documento indica: “La postura mayoritaria recurre a la figura del interviniente para afirmar que Name Vázquez y Calle Aguas son autores o partícipes de tal peculado y a su turno se sostiene que fueron ellos mismos los que recibieron el recurso ilícito de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con lo que queda en evidencia que habría cometido un peculado por apropiación a favor de terceros y esos terceros eran ellos mismos”.

La Magistrada Lombana indicó que estos testigos no cuentas con una credibilidad de fondo y sus testimonios presentan posibles vicios legales que podrían anular la validez de toda la prueba derivada para el proceso.

“Olmedo de Jesús López en su condición de director de la unidad para la gestión del riesgo le ordenó a Schneider Augusto pinilla la entrega de dinero que la misma se materializó valga decir, que en efecto está demostrado que Iván Leónidas Name recibió el efectivo es incontrastable que no se corresponde con lo aprobado hasta la fecha Además, subrayó que Sneyder Pinilla no fue testigo presencial de la supuesta entrega de dinero al senador Iván Name, por lo que su testimonio carece de la fuerza probatoria directa requerida para sustentar una acusación de esta magnitud”, resalta el documento.

La segunda preocupación de la magistrada es la ausencia de análisis sobre el delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas, a pesar de que en el expediente constan señalamientos directos sobre un supuesto flujo de dinero ilícito hacia una campaña electoral.

“De otro lado también se tiene que reiteradamente se dice por la mayoría en La providencia de la cual ´me aparto´ que el dinero supuestamente recibido por Iván Name era para financiar la campaña electoral del consejo de su hija María clara Name Rodríguez”.

Lombana señala que no está probado que Sneyder Pinilla habría entregado recursos al senador Iván Name para apoyar la campaña de su hija, María Clara Rodríguez. A pesar de la gravedad de este hecho, la Sala no se pronunció y no existen pruebas sobre este tema, lo que la magistrada considera un vacío inexplicable.