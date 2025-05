León XIV: la primera homilía del Papa en frases

Vatican City (Vatican City State (Holy See)), 09/05/2025.- A handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Leo XIV celebrating Mass with the Cardinal electors in the Sistine Chapel in Vatican City, 09 May 2025. (Papa, Cardenal) EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES / VATICAN MEDIA HANDOUT ( EFE )