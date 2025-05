¿Qué hay detrás de los cardenales que participarán en el Cónclave?

La chimenea lista sobre la Capilla Sixtina, los 133 cardenales en Roma, la red móvil desactivada en toda la Ciudad del Vaticano, todo listo para un nuevo capítulo de la Iglesia Católica que iniciará con el nombramiento del nuevo sucesor de San Pedro, para ello se hará el cónclave el próximo miércoles 7 de mayo para determinar quién será el nuevo Papa.

Los cardenales de 70 países se reunirán a partir de este miércoles para elegir al sucesor de Francisco, el colegio cardenalicio se encerrará bajo llave en la Capilla Sixtina, la elección será completamente secreta sin acceso alguno al exterior, tanto así que gran parte de la Ciudad del Vaticano “desactivará todas las instalaciones de transmisión de la señal de telecomunicaciones celulares y de radio”, informó la gobernación vaticana.

Cabe resaltar que solo los cardenales que sean menores de 80 años podrán participar en los comicios e incluso llegar a ser Papa. De los participantes, 108 fueron nombrados por Francisco, 21 por Benedicto XVI y 4 de Juan Pablo II. De lo anterior, se podría suponer que el ala más liberal de Francisco predomina, sin embargo, el conservadurismo católico sigue siendo fuerte y presente, con candidatos como el estadounidense Raymond Burke.

Novedades en los votantes

En el anterior cónclave, los cardenales que participaron en 2013 fueron 115, en esta ocasión originalmente habían 135, sin embargo por razones de salud, dos pontífices tendrán que ausentarse el español Antonio Cañizares y el keniano John Njue.

Los aspirantes a ser sumo pontífice necesitarán más votos para ser elegidos, anteriormente con 77 votos bastaba, ahora serán 87 para llegar al trono de la Iglesia Católica.

Las posturas del nuevo Papa

Tras la gestión de Francisco, considerada progresista por la institución, uno de los más debatibles serán las corrientes de los aspirantes, algunas de estas son; los diplomáticos, moderados, conservadores y liberales.

Entre los representantes más importantes de los diplomáticos está el italiano Pietro Parolin quien estuvo en la curia (un tipo de gobierno dentro del Vaticano). Por lo tanto, su gestión es más desde la gobernanza y la política.

Por el lado de los conservadores, el anteriormente mencionado Raymond Burke fue, durante el periodo de Bergoglio, uno de los mayores contradictores. Aunque el norteamericano tiene competencia con figuras como el africano Robert Sara o el alemán Gehrard Ludwig Mueller.

En cuanto a los de postura progresista, se encuentra el filipino Luis Antonio Tagle o Matteo Zuppi, quien fue enviado de Francisco para la guerra de Ucrania. De salir de este grupo el nuevo papado, sería una gestión con ideologías similares al argentino,

¿Cuántos países tienen cardenales en el cónclave?

Europa sigue siendo el continente que más pone cardenales para el cónclave, con 53 de los cuales 17 son italianos. En general, en la Capilla Sixtina estarán representadas 18 naciones, en las que se incluye Colombia con un cardenal.

Después de Italia, los Estados Unidos es el segundo país donde más cardenales asisten a Roma, con 10 pontífices. En América del Sur, Brasil tiene 7, Argentina, nación de donde era Bergoglio, tiene 4 personas que pueden participar. Colombia tiene a Luis José Rueda, quien está en edad de tener papado y poder votar.

Habrán 17 cardenales asiáticos, 17 africanos, adicionados a los 14 americanos y los 4 de Oceanía.

Detalles a tener en cuenta del Cónclave

La reunión para elegir al sucesor de Francisco empezará a las 10:00 am hora local, las 3:00 am hora colombiana. La ceremonia empezará con una eucaristía (misa) para iniciar las votaciones, Giovanni Battista la presidirá, posteriormente los 133 cardenales se reunirán para deliberar.

La chimenea juega un papel fundamental, pues la comunicación del colegio cardenalicio con el exterior, si el humo es negro significa que aún no hay deliberación. Si sale blanco es que la Iglesia Católica tiene nuevo Papa, quien se prevé que sea presentado en el balcón papal para ser presentado.