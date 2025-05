Príncipe Harry pide reconciliarse con la corona británica luego de que se le negara el esquema de se

También llamado Enrique de Sussex volvió a ser uno de los puntos de controversía de la corona británica, en una entrevista con la cadena de la BBC dijo que le gustaría “reconciliarse” con su familia.

“Algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por haber escrito un libro (...) pero me encantaría reconciliarme”, expresó Enrique y adicionó: “No puedo imaginar un mundo en el que podría traer de vuelta a mi esposa y mis hijos al Reino Unido”.

Sobre su relación con su padre, el actual rey Carlos III de Inglaterra, el duque de Sussex declaró: “No sé cuánto más tiempo de vida le queda a mi padre. El no me habla por este tema de la seguridad”, además añadió que no tiene contacto con su padre.

Recientemente Enrique pidió al gobierno de Reino Unido restaurar cierto nivel de seguridad para él y su familia. Lo anterior, luego de recibir amenazas por parte de Al Qaeda.

Pese a eso, el duque, quien reside en California, no obtuvo aprobación de dicha condición, por lo cual hizo las declaraciones.

Harry renunció a los privilegios que ofrece ser parte de la monarquía británica, por lo tanto, perdió todo tipo de privilegios propios del duque de Sussex.

Su hermano, el príncipe Guillermo de Gales es el siguiente en la línea de sucesión de la corona, por lo tanto, cuando muera Carlos III, él se convertirá en nuevo rey.