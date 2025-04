¿Cómo cayó en el Congreso la presentación de las preguntas para la Consulta Popular?

Colombia

Sectores políticos se pronunciaron luego de que el Gobierno Nacional, a través de los ministros del Trabajo e Interior, presentara las 12 preguntas que se incluirán en la consulta popular que será radicada ante el Senado el próximo 1 de mayo.

Desde la oposición, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, insistió en que las preguntas presentadas son obvias y engañosas.

“Ya lo advertíamos, preguntas obvias, engañosas, muchas de las preguntas ya están en la legación laboral, como la que exige que las empleadas domésticas, los conductores tengan contrato laboral, como la jornada laboral que debe ser de ocho horas, como la que establece la prohibición de la tercerización laboral. ¿Por qué no aplica esa regla al gobierno nacional? Cada vez hay más contratos de prestación de servicios en el sector público”.

Mientras tanto, el representante a la Canara por el Partido Liberal, Carlos Felipe Quintero, aseguró que desde la colectividad le seguirán apostando a su propuesta de reforma laboral, que también incluye temas como la extensión de la jornada nocturna y el aumento en la remuneración por trabajar los días domingos y festivos.

“Dos de esas preguntas ya están en un proyecto de ley presentado por el Partido que tiene que ver con el reconocimiento de las horas nocturnas a partir de las 7 de la noche a los trabajadores y por otro lado el reconocimiento del 100% salarial en días festivos, domingos, dominicales y festivos. Entonces creemos que ahí hay dos preguntas ojalá que se excluyan porque este proyecto va a andar de forma unánime en el Congreso. Ese es nuestro criterio”.

Por otro lado, el senador de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, respaldó las preguntas presentadas por el Gobierno nacional y calificó como catastrófico un eventual escenario en el que el congreso se niegue a su aprobación.

“No creo que se opongan, sería lo más catastrófico del mundo, que se opongan a que el pueblo salga. No creo que llegan a cometer ese error. Eso esperamos, que no cometan ese error, porque ahí sería peor para ellos, porque se volcaría el pueblo en contra del Congreso, en contra de los que no quieren elegir para el pueblo”.

Ahora, luego de que la próxima semana el presidente Gustavo Petro radique la consulta popular ante el Senado, el legislativo tendrá 30 días para tomar una decisión sobre su aprobación.