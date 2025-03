Líder de Hezbolá amenaza con tomar represalias si Israel sigue atacando Líbano

Naim Qasem. I Foto: Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images. / Anadolu

El líder del grupo chíi libanés Hezbolá, Naim Qasem, amenazó con represalias a Israel si no se retira de Líbano, luego de que el ejército hebreo bombardeara las afueras de Beirut.

Qasem advirtió al gobierno israelí, encabezado por Benjamín Netanyahu, que si no se retiran las tropas de Israel de Líbano, tendrá que responder.

El líder del grupo islamista ortodoxo dijo: “Esta resistencia de Hizbulá sigue presente y comprometida con el acuerdo (de alto el fuego) en esta etapa, pero si Israel no se compromete con el acuerdo, y el Líbano no logró conseguir el resultado esperado a nivel político, no habrá más remedio que optar por otras opciones”.

Israel bombardeó las afueras de Beirut, capital libanesa, el pasado viernes 28 de marzo argumentando que en esa región Hezbolá escondía armamento y equipo militar.

Aunque Israel y Líbano ya tenían acuerdo desde noviembre de 2024, pues el país chíi apoyó a Palestina en la invasión, además Hezbolá tiene la misma corriente religiosa que Hamás.

De no ceder el gobierno israelí, se podría abrir de nuevo el frente de guerra con su vecino islamista del norte.