Horóscopo HOY Profesor Salomón 26 de marzo: cuidado con la traición Libra y Capricornio

Este día, miércoles 26 de marzo, indica poder y prosperidad. Las personas nacidas en esta fecha son estables y se encuentran en un momento para alcanzar cualquier proyecto. El tarotista y astrólogo, Profesor Salomón, invita a cuidar la salud y revisar cualquier percance que lo puede estar haciendo sentir enfermo.

Como recomendación, prenda una vela blanca y ore al doctor José Gregorio Hernández. Verá cambios en su salud y se sentirá renovado para comenzar con toda la actitud cualquier propósito que tenga. Si lo que busca es fortalecer los negocios y la parte económica, repita el código sagrado 77999.

Color del día: Blanco

Número del día: 3024

Horóscopo de HOY

Aries

No se acelere que poco a poco podrá ver grandes cambios. Adáptese a lo que la vida le va entregando, esto lo hará sentirse más cómodo y confiado. Si está buscado un nuevo trabajo, las oportunidades llegarán y estará en sus manos tomar decisiones. Así mismo, un viaje que está por realizar lo motivará, haciéndolo ver otros horizontes.

Número de la suerte 1577

Leo

La carta de la estrella de la suerte lo hará atraer prosperidad y abundancia. Si está pensando en hacer ese negocio, no desaproveche la oportunidad y arriésguese. Es importante que trabaje la parte emocional y le abra las puertas de su corazón al amor. Además, recibirá un dinero extra que necesita para mantener estables sus finanzas.

Número de la suerte 8036

Sagitario

Cuídese de las personas negativas. Realice una oración y aleje a quien pueda traer comentarios negativos. Si piensa en invertir en finca raíz o empezar un negocio, puede hacerlo porque todo estará a su favor y recibirá grandes recompensas. Se podrá independizar y se sentirá en calma.

Número de la suerte 6199

Géminis

La carta del sol indica brillo e iluminación en sus ideas. Viene acompañada de grandes proyectos por cumplir que saldrán de la mejor manera. A nivel económico, hay negocios a la vista que pueden aumentar sus ingresos y beneficiarlo. Adicional, el amor está cerca y se sentirá estable con sus emociones, podrá expresar lo que siente.

Número de la suerte 4077

Libra

Cuídese de la traición y las personas que le desean el mal. Sea prudente con lo que comenta y no hable más de la cuenta. A nivel económico, ese dinero que ha estado esperando llegará, no se afane. Por otro lado, si lo que desea es cambiar, vender o comprar una nueva casa, puede aprovechar para tomar esta decisión y tener otra perspectiva de su entorno.

Número de la suerte 5057

Acuario

La carta del amor está reinando en su vida y en su corazón. Estará rodeado de personas que lo quieren y se sentirá motivado en su trabajo, además de mejorar la relación con su pareja. Si quiere mejorar o cambiar algo en su parte laboral, ore por lo que quiere y deje que el universo le marque un camino. Si está en un negocio o quiere comenzarlo, puede hacerlo con total seguridad.

Número de la suerte 0424

Tauro

A nivel laboral, vienen grandes cambios y oportunidades. Como recomendación controle su mal genio y recuerde que todo tiene un cambio y se transforma constantemente. A nivel emocional, tenga calma y evalúe que está pasando con sus relaciones. Darle espacio al amor también es importante

Número de la suerte 2833

Virgo

Llega una oportunidad de viaje que le traerá felicidad y experiencias. El amor tocará las puertas de su vida o si ya se encuentra en pareja sentirá una reconciliación importante. De igual manera, un dinero que necesitaba llegará y le calmará los nervios en su parte económica. Es un buen momento para que invierta.

Número de la suerte 1235

Capricornio

Tenga cuidado con las personas a su alrededor que le quieren hacer daño. Recuerde que lo que le estén deseando no tiene poder sobre usted. Por otro lado, si planea salir del país hágalo, pero este seguro de su decisión. Tiene unos papeles pendientes que se lograran solucionar y tendrán buenos resultados.

Número de la suerte 0495

Cáncer

Realice cambios y adáptese a las situaciones. No solo puede pensar en lo que el resto y Dios quiera, es fundamental que usted mismo sepa que desea y trabaje por alcanzar sus metas. Si está buscando un trabajo, llegan grandes oportunidades. Además, es un buen momento para buscar otra casa o transformarla.

Número de la suerte 8870

Escorpión

La carta del as de copas llega para traer estabilidad, triunfos, logros y celebración. No permita que la tristeza lo invada y deje que cada cosa tome su curso como debe ser. En este momento no es bueno tener dramas. Aproveche que está activo y aprenda algo nuevo, lo hará sentirse pleno.

Número de la suerte 0488

Piscis

Es una persona inteligente y capaz, no lo olvide. Está en un momento de tranquilidad y estabilidad en el que sentirá que todo está a su favor. A nivel económico, buenos negocios y un dinero que le hace falta lo harán sentirse mucho mejor.

Número de la suerte 4563