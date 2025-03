¿Qué hay detrás de los 12 años del Papa Francisco en el trono católico?

Durante los 12 años siendo el máximo representante de la Iglesia Católica, Jorge Bergoglio, nombre de pila del Papa Francisco, tuvo varias controversias. Una de las principales y más sonadas es la postura del catolicismo frente a la homosexualidad y todo lo relacionado al matrimonio igualitario.

Cabe resaltar que algunas de estas polémicas se presentaron entre el ala más conservadora del Vaticano y el Papa Francisco, así como frases del propio Bergoglio que no sentaron muy bien en la comunidad internacional.

El Papa y su gestión con el homosexualismo

Al principio de su período como máxima autoridad del catolicismo, Bergoglio se mostró más abierto a la idea del matrimonio entre parejas del mismo sexo, a diferencia de su antecesor Benedicto XVI, por lo tanto se mostraba una ola más “liberal” en cuanto a este tema. Tanto así, que afirmaba cosas como: “¿Quién soy yo para juzgar?”.

En este punto, ha tenido varios encontrones con tradicionalistas católicos tras decir en diversas ocasiones que los homosexuales son bienvenidos al iglesia. Sin embargo, Francisco también ha hecho declaraciones que no han sentado muy bien en la comunidad internacional y la LGTBIQ+.

La última vez que dijo algo ofensivo en cuanto a este tema fue en mayo de 2024, cuando durante la Conferencia Episcopal Italiana el Papa afirmó: “Hay demasiada mariconada en los seminarios”, refiriéndose a la negativa de hombres homosexuales para entrar al seminario para sacerdocio. Posteriormente, se disculpó.

En este mismo ámbito, aunque Francisco no se muestra negativo ante la idea de matrimonio homosexual, tampoco ha hecho mucho para cambiar las leyes de la Iglesia que no permiten que este tipo de cosas puedan llevarse a cabo, adicionalmente rechaza firmemente las relaciones sexuales fuera de la unión marital.

Un liderazgo con muchos contradictores

En su manejo de la religión católica, Francisco ha sido uno de los papas más progresistas, aunque de una manera moderada. Esto no ha impedido que reciba múltiples críticas del sector más conservador. Uno de los casos más sonados fue cuando destituyó al obispo estadounidense Joseph E. Strickland de la diócesis de Tyler, en el estado de Texas, por malos manejos administrativos. Strickland es conocido por ser uno de los que más se ha declarado en contra de Francisco, cabe resaltar que es seguidor de Donald Trump.

Una de estas ocasiones fue con la idea de abrir la iglesia a los transgénero, a lo cual Strickland declaró: “El movimiento transgénero es otra cara de la agenda LGBTQ y también está en desacuerdo con la comprensión católica del ser humano. Este movimiento busca alterar fundamentalmente la forma en que nuestro mundo ve la identidad biológica y dada por Dios de cada persona”.

Otro crítico del manejo de Francisco ha sido el también estadounidense, cardenal Raymond Burke a quien el Papa desalojó de su residencia en el Vaticano, Burke ha hecho declaraciones como: “existe la sensación de que la iglesia está sin timón”. Adicionalmente, tiene una postura parecida a Strickland.

Aborto

Este es un punto que causa confusión entre los feligreses pues algunos creen que el pontífice argentino está a favor del aborto, sin embargo lo considera “un homicidio” y un pecado grave. Al respecto dijo: “Concedo a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto”.

Adicionalmente, por este punto también ha tenido bastantes críticas adentro de la iglesia, por considerar que su decisión no cambia la magnitud del aborto para el catolicismo.

En este mismo escenario de la sexualidad, el pontifice ha dicho: “Evitar el embarazo no es un mal absoluto”. Lo anterior lo dijo en el 2016 cuando el virus del zika estaba en auge, por lo tanto sugiere que las mujeres podrían usar anticonceptivos para evitar la fertilización y la propagación de la enfermedad. En este mismo año, agregó sobre la interrupción del embarazo: “El aborto no es el menor de los males. Es un crimen… Es eliminar a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia”.

El Papa y la política internacional

En varias ocasiones, el pontífice argentino ha opinado sobre varias gestiones políticas. Una de las más sonadas fue la frase: “Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano”, refiriéndose al presidente estadounidense Donald Trump y su intención de poner un muro en la frontera con México. Adicionalmente, Trump respondió: “el papa sólo ha escuchado un lado de la historia. No ha visto el crimen, el narcotráfico y el impacto negativo de las políticas mexicanas en EE.UU” y añadió: “que un líder religioso cuestione la fe de una persona es un escándalo”.

Otra de estas veces en que el Papa se metió en política internacional fue cuando en abril de 2024, Bergoglio dijo sobre la oposición venezolana: “Es curioso…la misma oposición está dividida, ¿no? por otro lado, parece que los conflictos se agudizan cada vez más, pero hay algo en movimiento, estuve informado de eso…está muy en el aire todavía”.

Su polémica con el judaísmo estadounidense

Francisco comparó la situación de los campos de refugiados por migración con los campos de concentración al hablar con un hombre proveniente del refugio y dijo: “No sé si logró salir de ese campo de concentración, porque los campos de refugiados –muchos– son (campos de) concentración, porque están llenos de gente”.

Esta afirmación no sentó bien entre el Cómite Judío Estadounidense (AJC), el cual replicó la frase: “No hay comparación con la magnitud de dicha tragedia”, lo anterior haciendo alusión al holocausto de la Segunda Guerra Mundial, también el AJC calificó la declaración de Francisco como “deplorable”.

Finalmente, la gestión del Papa desde 2013 ha encontrado muchos contratiempos, incluso en la misma Iglesia Católica. Sin embargo, antecesores al papado han tenido escándalos que han puesto en tela de juicio al Vaticano e incluso a la misma religión, eso no implica que Francisco no lo haya pero ha sido en menor medida. Su período en el trono católico podría catalogarse como moderado, siendo más liberal en algunos aspectos pero conservador en otros tantos.