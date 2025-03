Juan Arredondo: el periodista colombo-estadounidense que resultó herido en Ucrania

Juan Arredondo, de 48 años, es un fotógrafo y periodista colombo-estadounidense, nacido en Pereira en 1977. Fue ganador del premio World Press Photo y actualmente es profesor adjunto de la Universidad de Columbia. El periodista Juliano Prieto de Caracol Radio pudo conversar con él a propósito de la conmemoración de los tres años de la guerra de Ucrania.

Cabe destacar que Arredondo también ha colaborado con The New York Times y National Geographic, su trabajo ha estado en The Wall Street Journal, Newsweek, ESPN, Vanity Fair, LeMonde Magazine, Der Spiegel, entre otros medios. Adicionalmente, ha cubierto eventos como la primera elección de Nicolás Maduro en 2013 o las protestas a raíz del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos.

En Ucrania, Arredondo junto con su equipo y acompañado de su colega estadounidense Brent Renaud, tenían como objetivo reportar el desplazamiento de los ucranianos, esto a raíz de un documental sobre la migración a nivel global encargado por Times Studio. El grupo llegó el 8 de marzo de 2022 a días de iniciada la guerra, la idea era cubrir la evacuación en medio de la invasión rusa.

Una situación familiar, el desplazamiento de la guerra

El proceso para entrar fue a través de Polonia, en la frontera se encontraron miles de personas saliendo del país buscando refugio de la invasión. Los países miembros de la Unión Europea permitían el asilo político, por lo tanto gran mayoría de los ucranianos se desplazó al país central europeo.

“El ingreso fue muy fácil” dijo Arredondo al respecto de la entrada. Posteriormente, lo primero que les preguntaron era si asistían a ayudar al ejército ucraniano o si portaban armas. El objetivo nunca fue ir a las líneas de guerra, más bien “ir a Kiev, documentar y regresar”.

El panorama con el que se encontró el equipo fue de gente huyendo de los estragos de la guerra, el ejército ruso se acercaba cada vez más a Kiev, al a par los ucranianos defendían sus ciudades con lo poco que tenían. Rusia usaba misiles indiscriminadamente atacando a la población civil.

La memoria a través de las fotografías

Juan relató algunos de los momentos que más lo marcaron a través de sus fotos, en una de ellas se veía a un hombre parado justo en frente del cráter que destruyó su casa, producto de un misil ruso. En otra imagen, un par de zapatillas de ballet y alrededor un colegio destruido. En otra, su compañero Brent Renaud caminando sobre esta misma escuela en ruinas, Renaud fallecería días después.

Arredondo también relató cuando estaban a las afueras de Kiev, allí evidenciaron la “despedida de las mujeres a los hombres” pues debían quedarse a defender a su país. Además, muchos ancianos evacuando, una imagen que calificó como “desgarradora”.

Al entrar a la ciudad se veían carros de la población paqueados que decían “civiles abordo” en ucraniano con banderas blancas, pero con perforaciones de impacto de armas en todo el automóvil. Ya se observaba a “los rusos atacando a los civiles”, lo cual es un delito de guerra.

Emociones encontradas: el momento del ataque

“Aquí me iba a morir” Arredondo declaró al instante de la balacera, también dijo que tenía un sentimiento de impotencia “de no poder hacer nada”, las balas atravesaron los vidrios y puertas del carro. El periodista se resignó por su muerte. Sin embargo, llegó el recuerdo de su madre y la necesidad que “ojalá la noticia (de su muerte) no fuera tan devastadora”.

Luego de los instantes del ataque, Arredondo sintió un impacto en el glúteo izquierdo, posteriormente “veo que mi amigo se murió mientras yo me desangraba”. En ese momento, su compañero y amigo, el periodista Brent Renaud perdió la vida. En ese instante, Juan tuvo muchas emociones al mismo tiempo.

“Uno nunca está preparado para ver un colega morir” dijo el periodista al respecto del fallecimiento de su amigo. Juan fue desplazado al hospital. Arredondo describe esta situación como el evento que más lo marcó en su trayectoria periodística

Cabe resaltar que no hay ningún apoyo de organizaciones como la FLIP o la ONU en estas situaciones, el periodista está por su cuenta o en algunos casos como corresponsal de algún medio periodístico. “Time Studio” no brindó ningún apoyo, sin embargo, la Universidad de Columbia y Médicos sin fronteras ayudó al reportero en su salida de la capital tras ser herido.

En cuanto a su profesión

Se tiene la imagen que el corresponsal de guerra es una profesión de alto riesgo, aunque en parte es así, Arredondo dijo sobre su cubrimiento en Ucrania: “Calculamos nuestros riesgos”, hay que tener experiencia y ciertas medidas de seguridad, el enfoque era el desplazamiento no la guerra “Evidenciar y documentar la verdad y los hechos”, además de las dificultades y traumas de los ciudadanos ucranianos.

Algunas de las precauciones son tener seguros médicos, información en el campo del panorama, “en una zona de conflicto todas las reglas se van por la ventana... la guerra es impredecible””.

Por otro lado, siempre está el componente de incertidumbre y sorpresa, los contactos como traductores y conocedores de la zona es indispensable. Además de “siempre estar identificados como prensa”, pues atacar al periodista es un crimen de guerra.

Sin embargo, Arredondo también sugiere que en estos casos el periodista tiene el deber de contextualizarse y “adaptarse”. En ese marco, contó su experiencia de cuando estuvo por más cuatro meses conviviendo con la guerrilla, hay que “dejar los prejuicios a un lado y dejarse sorprender”

El consejo

“Prepárense muy bien”, fueron las palabras que Juan dijo para aquellos que aspiran dedicarse a eso, pues es una vocación y pasión. Llama a la capacitación, entrenamientos en primeros auxilios, aunque incluso con estas medidas el porcentaje de peligro nunca es cero.

Arredondo dijo que su motivación para continuar en esta profesión es “dar voz a las personas afectadas”.