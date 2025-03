Perú: empieza el juicio al ex presidente Pedro Castillo

Pedro Castillo, ex presidente y líder progresista peruano, es acusado de un intento de Golpe de Estado en su mandato en 2022, tras anunciar que disolvería el Congreso.

Castillo se presentó sin abogado en la mañana del martes 4 de marzo en el penal de Barbadillo, mismo en el que permanecía desde su arresto el 7 de diciembre de 2022. El ex mandatario peruano calificó el acto como una “farsa”.

El presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, José Neyra fue el encargado de dar inicio al juicio, por el cual la Fiscalía ha declarado que Castillo debería tener una condena de 32 años.

En su intervención, Castillo dio sus datos personales, solicitó que se leyera su carta publicada en redes sociales y afirmó que en su posición de presidente constitucional no acepta el juicio: “Como presidente constitucional, no acepto y no me someto a ser juzgado en este ‘juicio’ por esta Sala Penal Especial”. Además afirmó estar “secuestrado” en la penal de Barbadillo.

Varios jefes de estado, como el presidente de Colombia Gustavo Petro salieron en defensa de Castillo, Petro declaró en sus redes sociales:

Este juicio a un presidente de la república, es por ser pobre y de izquierda. Un insulto a la convención americana de derechos humanos y un insulto a la democracia. La voluntad popular que lo eligió presidente fue simplemente burlada. https://t.co/oaUiww4W2T — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 4, 2025

Tras el anuncio de la disolución del Congreso, se convocaron protestas sociales en el Perú que tuvieron como resultado el fallecimiento de varias personas.