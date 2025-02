Israel acusa a Hamás de no entregar el cuerpo de Shiri Bibas, Hamás dice que se “mezcló por error”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Hamás de haber cometido una “violación cruel” de la tregua en Gaza al no entregar el cadáver de la rehén Shiri Bibas, de origen argentino, y advirtió que Israel actuaría “con determinación” para traerla de vuelta al país.

“Actuaremos con determinación para traer a casa a Shiri, junto con todos nuestros rehenes -vivos y muertos- y asegurar que Hamás pague un alto precio por esta violación cruel y malvada del acuerdo” de alto el fuego, declaró Netanyahu en un video.

Hamás entregó el jueves los cadáveres de cuatro rehenes, indicado que se trataba de los cuerpos de Shiri Bibas y de sus dos hijos, que tenían cuatros años y ocho meses cuando fueron secuestrados, así como el del periodista jubilado israelí Oded Lifshitz.

La identidad de los niños Bibas y de Lifshitz, de 83 años en el momento de su rapto, fue confirmada por los análisis del instituto médico forense de Tel Aviv, pero según responsables israelíes, que citan las conclusiones forenses, el cuarto cuerpo no corresponde al de Shiri Bibas.

Netanyahu afirmó por su parte que el cuerpo “de una mujer de Gaza” fue colocado en el féretro en el lugar del de Shiri Bibas.

“La crueldad de los monstruos de Hamás no tiene límites. No solo secuestraron al padre, Yarden Bibas, a la joven madre, Shiri, y a sus dos pequeños. De una manera inimaginablemente cínica, no devolvieron a Shiri con sus hijos, esos angelitos, y en su lugar colocaron el cuerpo de una mujer gazatí en el ataúd”.

Hamás dice que los restos de Shiri Bibas se mezclaron con los de otra víctima

El grupo islamista Hamás aseguró que los restos de Shiri Bibas, cuyo cuerpo debería haber sido entregado a Israel el jueves, se mezclaron con los de otra víctima de los ataques aéreos israelíes en Gaza, justificando así que el instituto forense israelí no haya podido identificar su cadáver.

El cuerpo de Shiri “quedó hecho pedazos tras mezclarse aparentemente con otros cuerpos bajo los escombros” tras un ataque israelí, recogió el diario The Times of Israel en declaraciones del funcionario de Hamás Ismail al Thawabteh.

El grupo islamista ya denunció el 29 de noviembre de 2023 que Shiri Silberman y sus hijos Ariel y Kfir Bibas (de cuatro años y nueve meses en ese momento), de ascendencia argentina y peruana, habían muerto en un bombardeo israelí previo a la tregua que en esos momentos se desarrollaba en Gaza y que terminó dos días después.