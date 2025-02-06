Esta es la fuerte razón por la que ‘Residente’ canceló su concierto en Bogotá
El artista puertorriqueño explicó que, entre otras cosas, no había suficiente información del evento
René Pérez, mejor conocido por su nombre artístico como Residente, canceló su presentación en la Plaza de Bolívar en Bogotá, la cual estaba planeada para el 2 de marzo. Sus fanáticos colombianos lamentaron la noticia.
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Residente informó en un comunicado: “No teníamos mucho conocimiento del evento, más allá de que un canal de televisión lo estaba invitando a tocar en la Plaza de Bolívar en dicha ciudad. En lugar de utilizar el dinero en un evento como este, sentimos que es mucho más productivo utilizarlo para apoyar a los artistas colombianos y su cultura local.”
Sin embargo, el artista puertorriqueño dio un indicio de esperanza a sus seguidores en el país, dijo: “Prometemos que en otro momento haremos una presentación en Bogotá para las personas que no han podido asistir a uno de sus conciertos.”
En cuanto al canal de televisión que lo invitó y los recursos económicos destinados al evento, no se tiene información. Sin embargo, el gesto de René reaviva el debate sobre el apoyo local artístico frente a lo internacional.
Residente es reconocido por sus letras de protesta social, apoyo a la cultura y enseñanza de las diversas problemáticas que se ven en América Latina, por lo tanto, esta decisión pudo ser con base en esa ideología que mantiene en sus obras.