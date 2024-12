🔴 América Vs. Junior EN VIVO transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio

Junior vs. América de Cali - Colprensa

¬°Los cuadrangulares finales del f√ļtbol colombiano llegan a su fin! A partir de las 4:30 de la tarde comenzar√° la definici√≥n del Grupo B con dos compromisos que ir√°n en simult√°neo. Uno de ellos enfrentar√° al Am√©rica de Cali con Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero.

Aunque los vallecaucanos ya est√°n eliminados y est√°n pensando en el t√≠tulo de la Copa Colombia, los atlanticenses cuentan con una posibilidad de meterse a la final del segundo semestre. As√≠ pues, se espera un duelo vibrante y lleno de emociones en territorio cale√Īo. Claro est√° que desde la previa, este enfrentamiento ha tenido un ambiente hostil contra los hinchas visitantes para que no asistan al estadio.

Las cuentas en el grupo son claras: Once Caldas lidera con 9 puntos y tanto Tolima como Junior suman 7 unidades. Así pues, los rojiblancos llegan con la necesidad de buscar la victoria en el Pascual y esperar que el Once no triunfe en el Manuel Murillo Toro.

