🔴 Liga de Colombia cuadrangulares: resultados EN VIVO y tabla de posiciones del Grupo B

¡Jornada de infarto en Colombia! Este domingo 8 de diciembre se definen los dos finalistas del segundo semestre. En el Grupo B, Once Caldas cuenta con la ventaja para quedarse con la clasificación, pero Deportes Tolima y Junior de Barranquilla lucharán para conseguir el milagro.

La tabla de posiciones tiene como líder al equipo de Manizales, que se jugará la clasificación en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. Con 10 puntos sumados y +4 en la diferencia de gol, debe al menos empatar como visitante para sellar su tiquete al encuentro decisivo de la temporada.

Posteriormente, se encuentran ibaguere√Īos y barranquilleros con las mismas 7 unidades. Ambos deben ganar su respectivo partido y esperar por el resultado del otro para empezar a hacer cuentas; el empate o la derrota los elimina. En el caso del Junior, debe derrotar al Am√©rica y necesita que el Once no gane; en cuanto al Tolima, debe triunfar en casa y esperar que los rojiblancos no se impongan en el Pascual Guerrero.

Resultados EN VIVO de la jornada

Tabla de posiciones EN VIVO del Grupo B