Unión Magdalena le solicita a Dimayor su ascenso a la Liga y apunta contra Real Cartagena

No cesa la polémica en torno al ascenso a la primera división del fútbol colombiano. A pesar de contar ya con los dos campeones semestrales y luego de haberse programado la gran final del año, el Unión Magdalena, uno de los clubes involucrados en este tema, emitió un comunicado solicitándole a la Dimayor que oficialice su regreso a la Liga.

El equipo samario, que viene de coronarse campeón del segundo semestre, indica en su página web que se ganó su cupo, según lo indica el reglamento, tras haber obtenido el campeonato local y asegurar, al menos, el segundo lugar de la reclasificación. Por otro lado, se advierte que Real Cartagena, tercero en disputa, no cuenta con los requisitos necesarios para meterse en la discusión.

Justamente sobre esto último habló recientemente Eduardo Dávila, máximo accionista del Unión. Al ser cuestionado sobre las aspiraciones del conjunto bolivarense, el dirigente fue certero: “Los de Cartagena son unos payasos, no ganaron nada, no lograron nada y quieren colarse como sea, pero eso no va a pasar”.

Comunicado del Unión Magdalena

En medio de esta situación, el Unión Magdalena publicó un comunicado dejando clara su postura:

“Hemos solicitado al presidente de la División Mayor del Futbol Colombiano – DIMAYOR que con base en el reglamento del Torneo BetPlay I y II 2024 declare ascendido al club Unión Magdalena S.A. a la primera división para el año 2025”, comienza el texto.

Y continúa basándose en el reglamento: “El club Unión Magdalena S.A. cumple a cabalidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en especial con las condiciones del parágrafo 4º del artículo 26 del precitado reglamento, el cual sostiene que en el evento que alguno de los equipos campeones de los Torneos Betplay DIMAYOR I y/o II, sea el mismo en ocupar la primera y/o segunda posición en la tabla de Reclasificación Total, será ascendido”.

Así las cosas, sus argumentos son:

La primera condición del reglamento se cumple dado que el Club Unión Magdalena S.A. se coronó campeón del Torneo Betplay DIMAYOR II el pasado 3 de diciembre de 2024.

se coronó campeón del Torneo Betplay DIMAYOR II el pasado 3 de diciembre de 2024. La segunda condición también se satisface, ya que actualmente el Club Unión Magdalena S.A. ocupa la segunda posición en la Tabla de Reclasificación Total del Torneo Betplay 2024, con 86 puntos.

Finalmente, se enfatiza en que el Real Cartagena no tiene motivos para exigir un repechaje, debido a que en la reclasificación “se encuentra tres puntos por debajo (del Unión) y no tiene opciones de sumar puntos adicionales”, así como “no fue campeón ni finalista de ninguno de los dos Torneos Betplay 2024”.