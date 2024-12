Reclasificación 2024: así quedó la pelea por cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Trofeos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. (Photo by NATHALIA AGUILAR/POOL/AFP via Getty Images) / NATHALIA AGUILAR

La temporada 2024 del fútbol colombiano está próximo a llegar a su fin y la lucha por un cupo a los torneos internacionales del próximo año se apretó. A falta de que se definan los campeones del Torneo Finalización y la Copa Colombia, el único equipo con presencia asegurada es el Atlético Bucaramanga, que disputará la Copa Libertadores 2025 por haber sido campeón del primer semestre.

La otra vía para acceder a los campeonatos continentales es la reclasificación, tabla en la que se muestra el acumulado de puntos que consiguen los equipos a lo largo del año. Así pues, se otorgan dos cupos a Libertadores y tres a Sudamericana, clubes que accederán a la fase previa de ambos torneos.

Es preciso recordar que ningún equipo puede disputar ambos torneos, medida que tomó Conmebol desde hace varios años. Lo anterior significa que si, por ejemplo, Bucaramanga está en zona de torneos internacionales, su cupo será otorgado al equipo que lo siga en la clasificación.

Los dos cupos a la Copa Libertadores por lo pronto son propiedad de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, aunque el equipo de Ibagué podría ceder su posición en caso de ser campeón del segundo semestre. Por su parte, el León, ya eliminado en cuadrangulares, debe esperar que tanto Tolima como Millonarios no sumen los puntos que les quedan en juego o que alguno obtenga el título para mantenerse en zona de clasificación.

Justamente el cuadro azul ya aseguró Copa Sudamericana, al igual que el Once Caldas y el Junior. El cambio que podría darse es que alguno de los equipos mencionados salga campeón y el último cupo a dicho certamen irá para el Deportivo Pereira, siempre y cuando el perdedor de final de Copa Colombia (América Vs. Nacional) no lo sobrepase en la reclasificación.

