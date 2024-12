“Los de Real Cartagena son unos payasos”: Eduardo Dávila, accionista de Unión Magdalena

Unión Magdalena se consagró campeón del torneo clausura del ascenso colombiano ese 2024, título que le permitió clasificarse a la gran final ante, nuevamente, Llaneros, equipo al que derrotó en la final del clausura y que fue campeón en el apertura; ambos equipos ahora buscarán su cupo a la Primera División en un nuevo doble enfrentamiento.

Aunque ambos equipos se hayan consagrado campeones, curiosamente ninguno de los dos tiene su cupo asegurado para ascender, pues el modelo de la B indica que el perdedor de la gran final deberá disputar un repechaje ante el equipo mejor ubicado en la reclasificación, sin embargo, tanto Llaneros como Unión Magdalena son quienes lideran esta tabla, por lo que el perdedor de la gran final debería igualmente ascender.

Ante esta situación de incertidumbre y ante la que no ha habido un pronunciamiento oficial, el Real Cartagena, tercero en la tabla de reclasificación, por detrás de Llaneros y Unión, respectivamente, aseguró que será el equipo que debe afrontar el repechaje contra el perdedor de la gran final.

En medio de la polémica, el máximo accionista del ‘ciclón’, Eduardo Dávila, fue entrevistado por medios locales a las afueras del aeropuerto internacional Simón Bolívar, donde tildó de payasos al equipo cartagenero: “Los de Cartagena son unos payasos, no ganaron nada, no lograron nada y quiere colarse como sea, pero eso no va a pasar. Jorge Luis Pinto seguirá el otro año; trabajar con él es bastante difícil, pero es un placer, debemos reiterar lo que se logró”.

Por ahora, Llaneros y Unión Magdalena disputarán la gran final en los próximos días, las fechas aún no han sido definidas y, seguramente, se harán oficiales junto a un comunicado en el que se clarifique la situación para el perdedor de la gran final.