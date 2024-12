DT del América habló sobre los goles de Dayro Moreno: “No parece de fútbol profesional”

El Once Caldas se mantiene con vida dentro del grupo B y busca quedarse con el cupo de su zona para disputar la final. Luego de la victoria frente al América de Cali y la derrota del Deportes Tolima, el equipo caldense quedó a la cabeza en la tabla de posiciones de su grupo con nueve puntos, dos más que el Junior de Barranquilla, y deberá esperar la última fecha para asegurar su clasificación.

En el partido, la gran figura fue Dayro Moreno, quien anoto dos de los tres goles que sellaron la victoria del cuadro ‘Blanco’, el primero fue un gol de tiro libre desde una distancia aproximada de 30 metros que terminó esquivando la barrera; mientras en la segunda jugada, luego de un remate de Esteban Beltrán, Moreno desvió el balón con un taco que terminó venció el arco de Jorge Soto.

Con estas anotaciones el jugador del Once Caldas no solo se acercó a Radamel Falcao García y superó a Víctor Hugo Aristizábal en la tabla de goleadores históricos del país, con 347 anotaciones, sino que también dejó por fuera al América de Cali, que quedó sin posibilidades que clasificar a la final. Sobre la eliminación y los goles de Dayro Moreno, habló el técnico del club ‘Escarlata’, esto dijo.

Declaraciones del técnico del América

Durante la rueda de prensa, el técnico del América de Cali, Jorge ‘Polilla’ Da Silva, se refirió a las dos anotaciones de Dayro Moreno, destacando las virtudes del jugador, pero también reconociendo los errores cometidos por la defensa del equipo.

“Hoy nos hacen dos goles de tiro libre increíbles, porque más allá de la virtud que puede tener el Once Caldas, el segundo no parece de fútbol profesional, pero lo recibimos. Entonces, cuando las cosas se dan así y no puedes encontrar las soluciones, lógicamente que pega duro”, aseguró el técnico luego de la derrota de su equipo.

Igualmente, habló de las sensaciones y de las oportunidades que tuvo el equipo durante el encuentro, disputado en el Estadio Palogrande de la ciudad de Manizales: “el de hoy fue un partido muy raro, en las estadísticas, América remató el doble de veces que el Once Caldas, tuvo mucha más posesión de balón, más pases ejecutados, pero perdimos 3-0. Encontrar una explicación al resultado es difícil”.

Las razones de la eliminación del América de cali

El entrenador aprovechó la rueda de prensa para explicar algunas de las razones que dejaron por fuera al equipo de una posible final, resaltando que esto no se debió a una mala relación y problemas dentro del plantel y, por el contrario, destacó la entrega de sus jugadores y se enfocó en la final de la Copa Colombia en la que enfrentará a Atlético Nacional.

“Cuando los resultados no se dan, se empiezan a inventar historias, tengo una muy buena relación con los jugadores. Estamos todos muy comprometidos con ganar objetivos importantes con el club (...) Quiero destacar la entrega de los muchachos, que siempre fueron a buscar el resultado, nos quedamos con las ganas, pero nos queda disputar una final que es importante, queremos cerrar el año de buena manera”, puntualizó ‘Polilla’ Da Silva.