Tasa de seguridad en Antioquia será cobrada a partir del 1 de enero con o sin ayuda de EPM

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que con el inicio del próximo año también se comenzará a aplicar el cobro de la tasa por seguridad, con la que pretenden recaudar 1,2 billones de pesos hasta 2027 para inversiones en tecnología y equipos para reforzar la operatividad de la fuerza pública.

Ante lo anunciado por el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, que desde EPM no se hará el cobro a ciudadanos o empresas porque considera inconveniente “que se toque la tarifa de energía, que ya de por sí es costosa”, el gobernador indicó que hay 29 comercializadoras de energía que sí harán ese cobro.

Considerando que EPM hace el recaudo de más del 99 % de los residentes en el departamento y más de 96 % de las empresas, el gobernador dijo que en ese caso hará cruce de información con el operador Valor Más para tener los datos del consumo de energía de cada vivienda o empresa y harán la facturación aparte. Los usuarios que no hagan el pago de la tasa de seguridad podrán exponerse a cobro coactivo, dijo el gobernador.

El mandatario indica que podría haber descuentos del 20 % en pronto pago para quienes desde principio de año cancelen el total del valor anual.

“¿Nosotros qué necesitamos como información? Saber cuánto consume un suscriptor del estrato 4, 5 y 6 de energía, del sector no residencial, esto es comercio, industria u oficial y con fundamento en esto le liquidamos el tributo. Lo hace la Gobernación de Antioquia, no lo hace EPM. Otra cosa es que EPM nos ayudaría muchísimo si nos ayuda a recaudar, pero ya ha dicho que no lo va a hacer, aun cuando lo hacen en otros departamentos”, explicó.

Ante las preocupaciones de gremios y diferentes sectores, que han indicado que este cobro no es viable, la secretaria General de la Gobernación, Martha Patricia Correa Taborda, indicó que tienen todo el sustento bajo la ley, incluso señaló que en la tutela interpuesta por el diputado Luis Peláez no estaba vinculada la Gobernación, pero ellos pidieron ser incluidos para participar en la respuesta.

“No me caben dudas de que tenemos la razón jurídica, respetando profundamente los conceptos que se han emitido al respecto. Sin embargo, a nadie se le niega una acción judicial por lo tanto tenemos un equipo de trabajo para responder”, indicó la secretaria.

El gobernador además anunció que la única propuesta oficial que recibieron por parte de los gremios fue de la ANDI y es para poner tope de pago de 500 mil pesos a los grandes consumidores de energía, es decir quienes tengan consumo superior a 400 mil kilovatios hora.

Es importante recordar que el cobro entonces será de 80 pesos por kilovatio hora consumido para todas las viviendas, para el comercio el cobro será de 71 pesos y para el sector oficial de 56 pesos.