Una renuncia más en Infraestructura: el desafío político del alcalde Mikhail Krasnov

En menos de un año, dos secretarios de Infraestructura salen de la alcaldía del profesor ruso Mikhail Krasnov de Tunja. El primero fue el ingeniero Germán Mora, quien renunció por medio de una dramática carta en la que fue claro con sus inconformidades generales de esa cartera y del trato del mismo alcalde, entre otras.

Ayer, sobre las cinco de la tarde se conoció que el actual secretario de infraestructura, ingeniero William Fernando Cely Rincón, después de cuatro meses en el cargo como secretario de infraestructura, radicó su carta de renuncia voluntaria.

¿Cuáles fueron las razones de su renuncia?

Recientemente, ustedes se han dado cuenta de algunas situaciones que desde el mismo Consejo Municipal se han sostenido y haciendo, digamos, un requerimiento que desde luego hemos atendido para poder, digamos, brindar toda la información que en la comunidad y particularmente el consejo estaba muy pendiente en su ejecución. Hemos tratado este tiempo final de poder recibir y de poder, digamos, atender un poco el llamado del Consejo y hemos podido expresar el señor alcalde de la situación que se venía presentando allí. Él, obviamente, desde la administración central, conoce la situación, conoce toda la situación, la problemática que se enfrenta a uno y pues lo que siempre hemos hecho allí es defender y apoyar obviamente desde luego las iniciativas de la administración municipal. Digamos que es un tema personal, yo consideré que no había ese respaldo desde la administración y preferimos hoy dar un paso al costado, pues para que el señor alcalde tome la mejor disposición y tome las mejores decisiones en pro de la alcaldía, en pro de la ciudadanía de Tunja.

#Atención Segundo Secretario de Infraestructura que renuncia en el primer año al alcalde de #Tunja, @ElRusoAlcalde.



¿Qué fue lo que no pudo cumplir por dejar el cargo libre?

Obviamente, le queda a uno la frustración como tunjano, como profesional formado en esta ciudad, formaron en una universidad que nos brindó toda la experiencia del conocimiento para poder, posteriormente, ejercer de la mejor manera de una actividad profesional y un conocimiento a la ciudadanía y a la sociedad. Finalmente, uno por su experiencia en lo público, pues, y por su formación también en lo público, en la universidad pública, pues lo que único que quise hacer básicamente es brindarle ese conocimiento que de alguna manera uno aprende a la sociedad y en este caso particular a la ciudad de Tuna.

Me queda la frustración de no poder cumplir hoy una tarea magnífica que incluso se ha se empezó a desarrollar desde el día de ayer, particularmente el día lunes, luego de un proceso de contratación del suministro de material, de no poder mejorar muchas de las calles que tiene la ciudad. Pudimos solo arreglar 2 calles, ahí de tema de suministro de mezclas asfáltico caliente que es importante decirlo mejoramos muchas de las vías terciarias sin material, sin ningún recurso, solo con el recurso de la maquinaria y los operadores de la misma secretaría y arreglamos, seguramente, muchas vías internas con fresado que también lo teníamos ahí, pero desafortunadamente las vías principales que es donde más presenta dificultad hoy la ciudad, solo pudimos arreglar 2 calles que iniciamos, precisamente, el día de ayer, con el ejercicio de mezcla de esa caliente, porque sabíamos y teníamos el conocimiento y teníamos la certeza de que este material era el indicado y el apropiado para poder atender esta malla vial principal.

Me queda la frustración como insisto, de no poder ayudar más a la administración, a la ciudad, pero, pues son decisiones que, finalmente de alguna manera se toman desde el punto de vista político, o pues, consideraba desde esa situación que no contaba obviamente con la confianza entera de parte del despacho del alcalde y así las cosas, pues el dar un paso al costado, creo que era una situación que se veía venir en el sentido de poder darle al señor alcalde, obviamente, toda la voluntad y toda la disposición para que sea el mismo el que tome las mejores decisiones para la alcaldía.

¿Según lo que usted dice en su carta de renuncia, pareciera que el alcalde no logró conectar con usted, con su trabajo, ya que, parece que lo dejó solo, usted que opina al respecto?

El señor alcalde goza de todas las facultades para tomar las mejores decisiones que, a su bien, crea que le convengan a la ciudad y a la administración. Yo, desde luego, desde el punto de vista, no tengo ningún reproche al señor alcalde, sino, pues, solamente agradecimientos. Evidentemente, hay cosas que al interior de la secretaría o al interior de la misma administración, pues él confía más en unas personas que en otras, es natural también, desde luego, pero, pues al no encontrar uno esa confianza y ese respaldo, pues insisto, yo responsablemente y que, como una persona consciente de más, pues uno prefiere dar un paso al costado, pues para que el señor alcalde tome las mejores decisiones que convenga y que quería que le satisfacían las necesidades a la ciudad. No tengo ninguna situación, digamos que le reprocha al señor alcalde y es el alcalde, por algo es el alcalde ahí y pues él debe tomar las mejores decisiones.

¿Qué se adelantó del proceso del proyecto de toma de posesión de las obras y constructoras que tienen inconsistencias y que han afectado a cientos de ciudadanos en Tunja?

Nosotros hicimos lo que responsablemente teníamos que hacer en el ejercicio de luego de las facultades que le entregó el Concejo Municipal al señor alcalde, se elaboró un documento para poder reglamentar el procedimiento de las tomas de posición. Evidentemente, es una decisión que debe tomar el señor alcalde y nosotros le dimos las herramientas y nos dimos a tarea hasta último momento entregándole toda la información, todos los documentos elaborados para que se disponga muy rápidamente, seguramente por la persona que él vaya a designar en esta nueva secretaria de infraestructura para poder comentarle a él y decirle lo que ha hecho y lo que falta por hacer. Es un proceso que nosotros avanzamos hasta donde hemos permitido y seguiremos hasta el último minuto, como le digo, manifestando y diciendo las tareas que hay que hacer, con base en las facultades que le concede el honorable concejo municipal al señor alcalde.

Según el mismo secretario, trabaja hasta hoy