Juárez pone en duda la transparencia del fútbol colombiano, tras el empate de Nacional

“Parece que por circunstancias ajenas no cumpliremos el objetivo de estar disputando otra final”, sentenció tajantemente Efraín Juárez en rueda de prensa, una vez concluyó el clásico de cuadrangulares entre Atlético Nacional y Millonarios.

El compromiso disputado en el Atanasio Girardot terminó igualado a un tanto, gracias a las anotaciones de Álvaro Angulo y Radamel Falcao García. Ahora bien, la polémica se armó precisamente a raíz del empate albiazul, teniendo en cuenta la posición del ‘Tigre’, quien terminó recibiendo la infracción que el juez Carlos Betancur sancionó como penalti.

Rueda de prensa con presencia masiva

Así las cosas, Juárez acudió a la rueda de prensa acompañado del capitán David Ospina y varios referentes del actual plantel, que fueron Jorman Campuzano, Juan Felipe Aguirre, Alfredo Morelos, Edwin Cardona y William Tesillo. “Mis capitanes, los capitanes del equipo, eso lo vienen a reflejar, de una manera pacífica y de acuerdo a la grandeza de este club, que es el más grande de Colombia, lo manifestamos así”, sentenció respecto a la decisión de acudir juntos.

Si bien el estratega mexicano optó por no hablar del arbitraje, algo que según comentó “nunca” hizo en su carrera, sí sembró un manto de duda respecto a la transparencia del fútbol colombiano, al asegurar que su equipo no llegará a la final de la Liga por “circunstancias ajenas” al juego.

“Primero que nada, muy orgulloso del club, de mi institución, de mis jugadores. Del partido no tenemos ningún tipo de reproche. En el partido de allá, ya lo hablamos, en el partido fuimos superiores del minuto 1 al 98... Nos vamos con la cabeza arriba porque el equipo mostró el plan que se posicionó desde el principio hasta el fin. Lo dimos todo. Queríamos sacar nuestro resultado favorable, creamos, el equipo mostró cosas muy valiosas”, sentenció respecto al juego en Medellín.

Serias denuncias por el arbitraje

Posteriormente, Juárez se refirió a la supuesta persecución que siente el club, luego de las sanciones recibidas y la reciente polémica arbitral: “El fútbol a veces te da y a veces te quita, y me parece que hoy nos ha quitado. En este tiempo nos ha dado menos de lo que merecemos y muchas veces es difícil ir contra circunstancias tan ajenas a nosotros. Ustedes saben perfectamente de qué hablo. Nacional ha sido y es el mejor equipo de Colombia y lo ha demostrado con fútbol”, sentenció.

“Cada quien tiene su conciencia, cada quien sabe si hace las cosas bien... Soy un privilegiado por estar en esta gran institución y eso duele, parece que por circunstancias ajenas no cumpliremos el objetivo de estar disputando otra final. Eso no quiere decir que no estemos vivos. Hay gente que está más arriba de todo esto que se encargará de ponernos donde nos merecemos o no”, complementó el directo técnico.