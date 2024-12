Emotiva celebración de Lorelei Tarón por el gol de Falcao a Nacional: así fue su reacción

Días de alegría para la hinchada de Millonarios, luego de rescatar un valioso punto ante Atlético Nacional, resultado que lo deja con grandes chances de disputar la gran final del segundo semestre. Esta vez el protagonista fue Radamel Falcao García, quien selló el empate de su equipo desde los doce pasos y frente a su excompañero de Selección Colombia, David Ospina.

El impacto del experimentado delantero desde su llegada a tierras capitalinas ha sido inmediato, no solo por él, sino también por su esposa Lorelei Tarón. Y es que, en diferentes ocasiones e incluso antes de firmar el contrato, Lorelei ya había manifestado su simpatía y amor por Millonarios.

Emotiva reacción por el gol

“De verdad que una de las cosas que más me dan nervios son los penales, siento que se me va a salir el corazón”, expresó mediante sus redes sociales, previo al cobro de Falcao en el Atanasio Girardot. “Vamos, Dios. Enm nombre de Jesús... Vamos... ¡Golazo, golazo, golazo! Vamos, pepi. Gracias, Dios. Vamos... Gol de Falca, casi me muero, se me salía el corazón”, expresó.

Vea el emotivo momento a continuación:

🥹🐯Ⓜ️ Lorelei fuimos todos. VAMOS 🙏🏼💙 pic.twitter.com/WHShjzDx0v — Cristian Pinzón (@Crispinllos) December 3, 2024

Lorelei y su felicidad de estar en Colombia

En su Instagram y más reciente publicación, la argentina publicó un video con un mensaje de entrada haciendo alusión a las tierras cafeteras “Colombia te quiero tanto, las chichas argentinas (mis primas) disfrutando de la combinación perfecta entre cultura y experiencias” expresó.

Falcao no se queda atrás. En una de sus más recientes entrevistas, comentó que su esposa le dijo que las montañas de la sabana parecían Suiza: “A ella la he llevado por ahí por la sabana y me dice ‘esto parece Suiza, es increíble’. Registrar esas imágenes es maravilloso y quiero disfrutarlo al máximo porque nunca habíamos vivido en Colombia y quiero que conozcan y se empapen de nuestra cultura”, indicó.

Millonarios, con Falcao a la cabeza, ya prepara su próximo duelo, que será el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe.